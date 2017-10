Hacia la baja de la inflación y la presión tributaria

Por María Cayre

A mediados de este mes el INDEC dio a conocer, como todos los meses, el dato de inflación del mes completo anterior, o sea Septiembre. El resultado no hizo mucha gracia en las filas del oficialismo. El guarismo ascendió a 1,9% en relación a Agosto, lo que disparó la proyección de inflación interanual a 23,8%, lejos del 22% que se esperaba obtener al finalizar este año y mucho más lejos de las metas de 2018. La inflación núcleo (que se contabiliza desagregando efectos estacionales) también dio por arriba del número de Agosto, 1,6% versus 1,4% del mes anterior. Además, vale la pena remarcar que octubre vino con aumentos de combustibles mayores a los esperados por el propio gobierno. Este es un costo altamente transversal en la economía y se espera ejerza presión sobre los precios que se miden este mes y que conoceremos a mediados de Noviembre.

Ante esta situación, el presidente del Banco Central tomó la semana pasada la medida controversial de aumentar 150 puntos básicos su tasa de política monetaria, llevándola a 27,75%, con un comunicado contundente: “El Banco Central seguirá manteniendo un claro sesgo antiinflacionario hasta que la inflación núcleo quiebre los valores registrados desde mayo y el proceso de desinflación converja hacia el objetivo de una inflación de 10% ± 2% para 2018.” Además de elevar la tasa de política monetaria, el Banco Central buscará restringir la cantidad de dinero que circulará en la economía en los meses venideros (que suelen ser meses de mucha circulación por los festejos de fin de año, aguinaldo, bonos, etcétera) mediante aumento de los encajes bancarios. Estos representan el porcentaje de dinero que los bancos deben tener inmovilizado, para respaldar las operaciones que realiza. Cuando alguien deposita dinero en el banco, a través de cualquier operación, el banco re-utiliza parte de ese dinero para reinvertirlo hasta que su dueño original lo requiera nuevamente (se venza el plazo fijo, se retire el depósito, etcétera). Lo que está haciendo el Central es disminuir la cantidad de ese dinero que los bancos pueden utilizar. Aumenta los encajes bancarios y obliga a los bancos a tener mayor dinero inmovilizado, lo que reduce la cantidad de dinero que anda circulando en el sistema financiero. La perdida de ganancia que tendrán las bancos la tratarán de compensar con una suba de las tasas y esto en definitiva “retira” dinero de la economía real (se encarece la toma de crédito, se vuelve más atractiva la inversión financiera en comparación con la productiva, etcétera). Retirar dinero de la economía real enfría las transacciones (frena la demanda) y calma la presión sobre la suba de los precios. Restringir un poco la actividad económica en pos de una menor inflación.

Otra variable en la lupa de la reducción es la presión tributaria. Hay un acuerdo amplio en la necesidad de reducir la presión tributaria de la Argentina actual, lo que no está claro es cómo se hará. Por lo pronto, sí sabemos que el impuesto al cheque que se ansiaba eliminar, permanecerá al menos hasta 2019, buscando que cada vez más empresas puedan descontarlo del impuesto a las ganancias para reducir su impacto (hoy las PyMEs que estén registradas en la Ley PyME pueden descontar hasta el 100% de este impuesto del pago de Ganancias).

Por otro lado, se irá en busca de una negociación con las provincias para comenzar un plan de reducción gradual del tan distorsivo impuesto a los Ingresos Brutos. Además, se pondrá en tela de juicio una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, a contraposición de aumentar el pago en la distribución de dividendos: esto permitiría compensar la perdida de recaudación por la reducción de baja en Ganancias al mismo tiempo que incentiva la re-inversión de utilidades.

Otra alternativa que está en estudio es gravar la renta financiera de las personas físicas. Por ejemplo: gravar las inversiones de las personas en plazos fijos o Lebacs que superen determinado monto. Es un tema delicado porque podría des-incentivar el ahorro y redirigir los pesos a la compra de dólares. En el plan está previsto también atacar los aportes patronales para ir reduciendo su impacto en la generación de empleo y en el blanqueo de los empleados no registrados y, por ende, no aportantes a las arcas estatales.

Tanto la reducción de la inflación como la presión fiscal, entre varias otras, son trascendentales para fomentar la inversión y la generación de empleo formal y de calidad. Está claro el objetivo; en el frente monetario parece claro también el camino elegido. Veremos con el correr de los próximos días como será el detalle del camino en el frente fiscal.