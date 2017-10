Convocatoria de Macri profundiza grieta en el peronismo

Por Marcos Duarte

Mauricio Macri eligió el Centro Cultural Kirchner como escenografía para el primer hecho político de lo que puede denominarse el segundo tramo de su gestión. Paradójicamente, en el edificio que lleva el nombre del ex presidente se consagrará lo que parece ser una nueva ruptura del justicialismo nacional.

El espaldarazo que significó para el oficialismo nacional la elección legislativa confirmó el plan que, desde hace algún tiempo, maduraba en el gobierno nacional. Fortalecido, el ejecutivo lanzó una ofensiva política y convocó a representantes de diversos sectores a asistir a la presentación de lo que el ministro del interior, Rogelio Frigerio, definió como una serie de “acuerdos básicos de gobernabilidad”.

Según sus palabras, lo que se expondrá hoy “no es un programa de gobierno. Es ponernos de acuerdo en cuestiones fundamentales que logren que este crecimiento, que por fin podemos tener en la Argentina, sea sostenible en el tiempo”.

En el día de hoy, el auditorio del CCK estará colmado de referentes relacionados con los factores de poder argentinos. Además de los gobernadores, confirmaron su presencia la mayoría de los sindicalistas, representantes del poder judicial, académicos y autoridades religiosas.

La idea de constituir un espacio de características multisectoriales redunda en importantes dividendos políticos para el ejecutivo. Por un lado, permite que la primera foto post electoral tenga lugar en un contexto de amplitud y de búsqueda de consenso. Además, evita que se unifiquen los interlocutores y que algún sector se arrogue la representación exclusiva de la oposición a la hora de negociar la letra chica.

Esta movida táctica incluye una larga etapa de diálogo con cada uno de los sectores convocados. La reforma laboral tendrá su capítulo de conversación con los representantes gremiales, los cambios en la estructura judicial serán abordados en conjunto con los referentes tribunalicios y los cambios en la estructura impositiva con los jefes empresariales.

Por el lado de los gobernadores, se espera la constitución de una mesa en la que se incluyan los distintos puntos que tienen que ver con la distribución interjurisdiccional de recursos. El gobernador Juan Schiaretti hizo su apuesta la semana pasada: “se va a discutir de plata y de financiamiento de las provincias. Hay que volver a lo que dice la vigente Ley de Coparticipación, que indica que la Nación reciba el 42 por ciento de la recaudación de impuestos y las provincias el 58 por ciento. Ahora, el reparte es exactamente al revés. Si no se modifica esta situación, cualquier discusión no tendrá sentido” arriesgó ante el plenario de dirigentes peronistas cordobeses.

Desde la Casa de las Tejas, consideran que la invitación presidencial satisface parcialmente la propuesta que en su momento había lanzado Schiaretti cuando apeló a un abordaje amplio de la cuestión federal, más allá del inminente fallo judicial que, seguramente, restiuirá a la provincia de Buenos Aires los recursos del denominado “fondo del conurbano”.

Más allá de esto, la iniciativa presidencial también exhibe con toda crudeza la situación del principal partido de la oposición. Los diferentes sectores en los que se encuentra dividido el archipiélago peronista tendrán diferentes posturas con respecto a la convocatoria.

Por un lado, los gobernadores justicialistas se apresuraron a reunirse para intentar fijar una posición común. El cónclave que mantuvieron la semana pasada contó con una asistencia casi perfecta. Los mandatarios son conscientes que deben prepararse para establecer un compromiso con la nación que les permita desarrollar su gestión con alguna tranquilidad.

Luego de las elecciones, el menú de referentes con posibilidades de asumir un liderazgo político competitivo que equilibre la relación de poder con Cambiemos quedó casi desierto. Están convencidos que solo apelando a la negociación en las cámaras legislativas podrán recuperar posiciones.

En ese sentido, fue ilustrativa la presencia de Miguel Ángel Pichetto en la mesa de gobernadores que se autoconvocó en el Consejo Federal de Inversiones. El rionegrino es el encargado de hilvanar los acuerdos que permitan cumplir dos objetivos inmediatos: aislar al kirchnerismo y acumular el suficiente poder en el congreso para condicionar a Cambiemos.

En el otro rincón, los leales de Cristina Kirchner hicieron conocer su posición con respecto a la convocatoria del presiente de la nación. Como era de esperar, la actitud será de confrontación en toda la línea.

Atrincherados en el porcentaje que la ex presidenta consiguió en la provincia de Buenos Aires, sin liderazgos de sustitución a la vista y sin la responsabilidad de gestionar ningún distrito importante, el kirchnerismo tensará la cuerda desde el primer día.

Héctor Recalde, todavía titular del bloque del Frente para la Victoria en la cámara de diputados, aseguró que no asistirá hoy al CCK. “Me pareció que una reunión así no tiene mayor sentido”, sostuvo. “Mejor que estar ahí sentadito leeré después el informe, que auguro, no va a ser lo que yo pienso para el futuro” agregó el ex abogado laboralista.

De esta manera, lo que es un secreto a voces en los corrillos políticos, tendrá hoy su consagración definitiva. El quiebre del peronismo es una realidad y solo resta que se formalice en la conformación de las bancadas en el congreso de la nación.