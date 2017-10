Provincia choca con aliado estratégico: el campo

En sus recorridos por el interior provincial durante la campaña electoral, el gobernador Juan Schiaretti buscó reforzar los lazos con el sector rural, un aliado histórico del gobierno cordobés. Al visitar distintas localidades, el mandatario anunció obras para beneficiar la producción local, y reiteró el compromiso y apoyo de Unión por Córdoba hacia el agro.

En el marco del reclamo de mayor federalismo en la distribución de los recursos que el oficialismo instaló como eje a lo largo del recorrido electoral de este año, Schiaretti coló también en la agenda proselitista la demanda provincial al gobierno de Mauricio Macri para que se eliminen las retenciones a la soja y se grave la renta financiera.

“En el caso de Córdoba, el año pasado el estado nacional se llevó 23 mil millones de pesos en concepto de retenciones a la soja y volvieron solamente dos mil. Lo grave es que esos 21 mil millones de pesos quedan como subsidios en Capital federal y el Conurbano, que recibieron subsidios por sobre el resto de las provincias por 74 mil millones de pesos”, dijo días atrás frente a referentes, productores y emprendedores del sector agropecuario.

“Se imaginan –continuó- cuanto más podría progresar nuestro productor, incorporando maquinaria y nueva tecnología si esos recursos quedaran aquí”, se quejó el gobernador cordobés.

A menos de 48 horas de los comicios legislativos, Schiaretti informó que la Provincia eliminará desde enero del 2018 el cobro de Ingresos Brutos a productos e insumos que vienen de otras jurisdicciones. Si bien hay quienes aseguran que con esta medida el Panal se anticipó a un próximo fallo de la Corte Suprema que declararía inconstitucional la aduana interna, los sectores involucrados aplaudieron la resolución.

Esta semana un estudio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre el aumento de la presión fiscal de las 24 provincias en el período 2002 – 2016, reveló que en Córdoba ese registro fue superior al del resto del país. El presidente de la entidad, Miguel Etchevehere, dijo concretamente que en la provincia mediterránea esa suba fue de un 87 por ciento, siendo de un 78 por ciento el promedio en el resto de las jurisdicciones.

El informe “Radiografía de la presión tributaria de las provincias” fue presentado por la entidad en las horas previas a la reunión multisectorial convocada para el lunes próximo en Buenos Aires por el presidente Mauricio Macri. Allí, se espera que el mandatario nacional exponga sobre los lineamientos básicos de los proyectos de reforma tributaria y laboral que se vienen.

La réplica

Unión por Córdoba salió ayer al cruce de esas declaraciones a través del ex ministro de Agricultura y actual legislador Carlos Gutiérrez. El presidente del bloque oficialista dijo que el titular de la Sociedad Rural Argentina “miente”. “No nos gusta a los cordobeses que se sea injusto con el esfuerzo que en nuestra provincia estamos haciendo a favor del campo”, disparó el schiarettista.

“Etcheverhere tiene la obligación de saber que en la provincia de Córdoba no se le cobra Ingresos Brutos al campo”, apuntó y agregó: “Si a Etchevehere le interesa realmente la salud del campo, lo que debiera transmitirle a los productores es la eliminación en dos años de las retenciones a la soja, que es lo que propone nuestro gobernador Schiaretti; pero tal vez el Presidente de la Sociedad Rural no se anima, y por eso quiere tapar el tema con esta mentira”.

Gutiérrez consideró “una gran injusticia” que el dirigente ruralista no conozca “o no manifieste los esfuerzos que los cordobeses hemos hecho siempre a favor del campo, desde la 125 en adelante”. Le recordó la creación de fondos específicos de común acuerdo con la Mesa de Enlace cordobesa “para que los mismos fueran a solucionar, dentro de una situación de total discriminación de la anterior gestión nacional, los problemas puntuales de los cordobeses”.