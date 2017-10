Gobernadores se abroquelan pre cumbre con Macri

Por Marcos Duarte

Los comicios legislativos tuvieron un impacto importante en la geografía política del país. Casi una semana después, los gobernadores provinciales mostraron la primera reacción ante el evidente fortalecimiento del gobierno nacional.

La reunión que mantuvieron ayer fue el primer hecho importante proveniente del heterogéneo espacio que contiene a los mandatarios no alineados con Cambiemos.

Previo a los comicios, la idea de los referentes enrolados en el peronismo del interior era realizar una presentación en sociedad de un nuevo espacio depurado de kirchnerismo.

Miguel Ángel Pichetto trabajó para reunir bajo un mismo techo a gobernadores, diputados, senadores y sindicalista comprometidos con el proyecto de reorganizar al partido justicialista. Además, el rionegrino es el principal impulsor de una cirugía mayor sin anestesia en los bloques del congreso nacional.

En este sentido, venía vertebrando pacientemente la idea de sendos interbloques de senadores y diputados. En ellos reuniría a los representantes de las diversas tribus de pertenencia peronista compensando de esta manera el drenaje de miembros kirchnerista que, se supone, acompañaran la estrategia parlamentaria de la ex presidenta.

Luego de conocidos los resultados, esta convocatoria modificó el tono. El triunfo de Cambiemos en provincias estratégicas como Córdoba, Salta, La Rioja y Chaco debilitó a los referentes principales de la liga de gobernadores peronistas.

De hecho, Juan Manuel Urtubey, que luego de las primarias aparecía como el líder natural del espacio, presentó la renuncia a la titularidad del Partido Justicialista de su provincia luego de la derrota electoral en su terruño.

A partir de esto, los operadores del peronismo decidieron que el momento no era el más adecuado para una ofensiva de carácter partidario. A pesar de la derrota de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, hecho que tranquilizó a los gobernadores, la reestructuración del partido justicialista necesita es un objetivo que requiere de algún tiempo más.

Sin embargo, la rápida convocatoria de Mauricio Macri a una cumbre multisectorial y la apelación que lanzó a los gobernadores de provincia en el sentido de acordar una agenda para esta segunda etapa de su gestión obligaron a la concreción de un encuentro previo con la finalidad de consensuar posturas.

Dos de los referentes provinciales que salvaron la ropa en las elecciones fueron los encargados de revivir la idea de un cónclave. El tucumano Juan Manzur y el sanjuanino Sergio Uñac mantuvieron un almuerzo desde el cual relanzaron la convocatoria.

El lugar elegido fue el ya emblemático Consejo Federal de Inversiones donde los mandatarios provinciales vienen congregándose desde hace tiempo. El carácter “institucional” del espacio adelantó el tono de la reunión.

En el mismo sentido, fueron convocados los jefes provinciales que, aunque inscriptos en partidos opositores, no forman parte del archipiélago peronista. El socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) respondieron al llamado.

Además, asistieron los miembros de la liga peronista:Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

El cordobés fue el encargado de transmitir las conclusiones de la cumbre. Juan Schiaretti aseguró que la voluntad de los congregados es “participar en esta nueva etapa que se abre en el país, de ordenamiento socioeconómico, para que sea de crecimiento de la economía, de generación de empleo genuino y de mayor federalismo”.

Sin embargo, adelantaron que no cederán los reclamos que vienen realizando en el sentido de una distribución más equitativa de los fondos nacionales.

En la visión de los mandatarios, la inminencia de un fallo que, casi seguramente, dará la razón a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sobre el denominado fondo del conurbano hace indispensable una discusión más amplia. No vamos a resignar lo que nos corresponde” afirmó el tucumano Manzur.

La presencia de Pichetto en la reunión revela que la estrategia de los gobernadores es constituirse en un espacio bisagra en un congreso donde el gobierno no tiene mayoría. De esta manera, lograrían hacer vales sus legisladores a la hora de aprobar las leyes que el ejecutivo necesita aprobar antes de fin de año. Estos meses serán claves para la estructuración de un nuevo esquema político.