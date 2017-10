“Baldassismo”: ¿causal de despido para pioneros PRO?

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Los macristas cordobeses cumplen sus promesas. La interna en el PRO Córdoba estallaría junto con los últimos globos que sobrevivieron a los festejos por el primer puesto de Cambiemos en las elecciones legislativas.

Baldassistas y ex ucedeístas no disimulan sus diferencias. La línea que responde al ex árbitro de fútbol sostiene que el sector encabezado por Javier Pretto, Laura Rodríguez Machado y Soher El Sukaria prefiere un partido cerrado para mantener el monopolio de las decisiones.

Los acusados, por supuesto, niegan el anquilosamiento de la fuerza, mientras le recuerdan al famoso que no le perdonarán injurias recientes (por la vinculación de Pretto al caso Eninder). Tampoco, que haya construido una red de apoyo con personas ajenas al partido. Nota al pie: refieren al ex negrista Alberto “Tucho” Ambrosio y al comunicador Lucas Cruzado, la mesa chica de Baldassi.

A este resumidísimo abstract de la interna PRO debe agregarse el ascenso político de Baldassi, al punto que sigue anotado en la lista de candidatos a gobernador, pese a las dudas públicas fijan como blanco sus capacidades. Los pioneros del partido amarillo tienen la certeza que el hombre oriundo de las Sierras Chicas tratará “borrar” los pocos años de historia del partido en la provincia (apenas seis) que no lo tuvieron como protagonista y eso incluiría a los ex ucedeístas que reclaman el reconocimiento por los servicios prestados.

Con ese contexto de telón, horas después del batacazo electoral de Cambiemos se agregó un capítulo más a la grieta del macrismo mediterráneo. El bloque de legisladores amarillos comunicó al presidente de la Juventud PRO, Gastón Torres, el cese del vínculo laboral. Darío Capitani, El Sukaria y Viviana Massare decidieron por “común acuerdo” prescindir de la asesoría del novel dirigente.

Explicaron a Alfil que no se trata de un “despido” sino de la “no renovación” de un contrato. Niegan la intencionalidad política que desde el entorno de Baldassi intentaron imprimirle a la extinción de la relación laboral ¿y política?; y aseguran que la decisión fue barajada tras la necesidad de optimizar los recursos económicos (escasos, acotan) del bloque.

Para los operadores de Baldassi, la salida de Torres de la Legislatura huele a vendetta. No admiten los presuntos eufemismos de los ex ucedeístas para explicar la caída del convenio: el líder de los sub 30 del PRO es un baldassista declarado.

En concreto, durante la campaña legislativa, los jóvenes macristas apoyaron cada una de las actividades del cabeza de lista. Desde sus lentes, observan que esta militancia habría irritado a los pioneros PRO y recuerdan que ellos mostraron su preferencia por la agenda de candidatos afines, por caso, la del jesusmariense Gabriel Frizza.

Ahora bien, unos y otros dicen trabajar en equipo, matizando internas. Sólo basta con revisar las publicaciones en redes sociales –un archivo irrebatible- para rápidamente concluir que el proselitismo macrista no escapó de la lógica de enfrentamientos comentados.

Si la caída de un contrato se explica por razones de austeridad, como escarmiento a conmilitones díscolos, o si ambas opciones son correctas, la necesidad de hallar una respuesta pierde sentido porque el hecho se instaló como excusa para alimentar rivalidades de vieja data.

De hecho, si ser baldassista es causal de despido, en esa misma línea de razonamiento también podría decirse que los ex ucedeístas pagaron por anticipado a Baldassi. Recuérdese que una fuerte versión tiene al ex réferi como “monitor” de la gestión nacional en Córdoba y el promotor de nombres de su entorno para ocupar cargos nacionales en delegaciones locales, varios de ellos ocupados por gente de Pretto.

Las ofertas

Torres mantuvo una reunión con Capitani, quien le manifestó que no podía revertir la decisión. Como los teléfonos ardían, fue el diputado electo Frizza quien buscó el equilibrio. Si era él quien le daba un nuevo trabajo al joven, licuaría las versiones conspirativas de los baldassistas. Por extensión, si aceptaba la oferta seguiría trabajando para la línea interna contraria a la que responde.

La novela seguirá. La Juventud PRO respaldó a su presidente y, por elevación, Baldassi podría decir que la tropa joven le “responde”. No se descartan nuevas voces de defensa.

Podrá suponerse cuál es el sector interno que avisa que, en Buenos Aires, ya tomaron nota del escándalo.