Pasadas las elecciones, vuelve la interna por delegados de UCR

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

La señal de bajarle el tono a la interna no habrá llegado con claridad a todos los estamentos del mestrismo, porque la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical persiste en la indefinición sobre los delegados al Comité Nacional, elegidos hace un año y medio.

El grupo Morena, que lidera Mario Negri, intimó a la Junta Electoral de la UCR para que resuelva hoy la situación de los delegados al Comité Nacional, surgidos del acuerdo de mayo de 2016. La Junta, con mayoría mestrista y que se presume que actúa bajo las órdenes del intendente, nunca oficializó a los cuatro delegados porque considera que dos de ellos no podrían serlo, por violar disposiciones de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical.

Los señalados por el organismo que preside Ramón Ortega son Mario Negri y Oscar Aguad, en razón de que la Carta Orgánica prohíbe más de dos mandatos consecutivos en cargos partidarios. Sin embargo, estos dos fueron designados en un acuerdo interno de todos los grupos junto con Soledad Carrizo y Carlos Becerra, entendiéndose que ser delegado no es un cargo en sí mismo, sino que a partir de esa condición puede accederse a uno en el Comité Nacional.

Precisamente es éso lo que está en juego. Negri suena como un serio candidato a ser el próximo presidente del Comité Nacional, cuando se renueven las autoridades, en diciembre. Otro aspirante es Federico Storani, del radicalismo bonaerense, pero la buena estrella de Negri lo favorecería, además de que cuenta con el aval de Mauricio Macri, quien, mal que le pese a muchos en la UCR, cada vez es más decisivo en las decisiones de este partido.

La indecisión de la Junta Electoral hizo presumir enseguida que Mestre está detrás de esta maniobra, que dejaría a la UCR cordobesa sin representación en el Comité Nacional y, puntualmente, a Negri sin el atributo necesario para acceder a la presidencia. En varios almuerzos sucesivos realizados en el Palacio 6 de Julio, Mestre aseguró a sus contertulios que no dio ninguna orden en ese sentido, y cuentan que hasta envió diplomáticos a asegurarle a Negri que de ninguna manera le quiere cerrar el paso.

Sin embargo, el miércoles la Junta Electoral debía resolver y no pudo hacerlo, porque los tres miembros del mestrismo se ausentaron, y el negrista y el aguadista que sí estaban resultaban insuficientes para el quórum. En un momento sí llegó a la Casa Radical el presidente de la Junta, pero al encontrarse en una inesperada minoría optó por irse para que cuando se tome una decisión el mestrismo tenga el número para imponerse.

En el fondo de la cuestión está la lucha entre Mestre y Negri por la candidatura a gobernador de la UCR en la alianza Cambiemos. Mestre siempre ha sido el “natural”, pero en los últimos tiempos se afianzó Negri y ahora el escenario no está claro.

Este tironeo es un aperitivo de lo que ocurrirá en 2018, cuando los radicales cordobeses deben elegir sus nuevas autoridades. En los últimos años, el mestrismo logró la mayoría de dos organismos clave, más importantes en la práctica que el Comité Central: el Congreso Provincial y la Junta Electoral.

El Congreso es el que aprueba o rechaza las alianzas electorales, y la Junta la que resuelve cuestiones clave para las internas. Hasta ahora se le venía reconociendo al grupo Confluencia, el que lidera Mestre, la mayoría en esos organismos, pero la situación será mucho más reñida el año próximo. Las autoridades que se elijan a mediados de 2018 serán las que definirán el juego del partido en 2019, cuando el radicalismo debe intentar dar el gran salto hacia el Panal.