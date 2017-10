Jaime, el pionero, impone estilo carcelario

Al igual que su ex subordinado, De Vido se entregó. También pedirá domiciliaria por razones de salud, pero el naufragio de los planteos del cordobés hacen presumir que no tendrá éxito. El ex súper ministro depende de la insulina, pero eso no le impidió desplegar una actividad laboral frenética hasta hace poco.

Por María Viqueira

En agosto, el Poder Judicial dio un paso fundamental para terminar de identificar, culpar y sancionar a los responsables de la tragedia de Once, al enviar a Julio De Vido a debate oral, como coautor del delito de descarrilamiento y partícipe necesario de defraudación en perjuicio de la administración pública.

En esa oportunidad, la Corte Suprema rechazó dos recursos de su defensa. Uno cuestionó su procesamiento y el otro objetó la validez del auto de elevación a juicio, pero ninguno prosperó. Así, el consorte procesal del cordobés Ricardo Jaime en varias causas criminales terminó en el banquillo de los acusados.

La tarea para desentrañar los negocios del ex súper ministro de los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner será compleja, pero está en marcha y se afianzó con su detención, el miércoles, una medida que pudo concretarse gracias a que buena parte de la clase política dejó de protegerlo.

Pese a que el diputado del FpV, ya sin fueros, se defina, al igual que otros “compañeros” que peregrinan por Comodoro Py, como un “perseguido político”, y aunque sus abogados trabajen a destajo para demorar la tramitación de los expedientes e intenten instalar que no se respetan las garantías de su asistido, se quedó sin margen.

El hombre que, según su trabajador defensor, no está sometido a “debido proceso”, curiosamente, apila notificaciones. Suma cinco procesamientos y decenas de imputaciones y denuncias: debe explicaciones por Once; por el direccionamiento de obra pública a favor del empresario allegado a la ex familia presidencial Lázaro Báez; por la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal; por subsidios irregulares a líneas de colectivos y por enriquecimiento ilícito, una pesquisa que la Cámara Federal de Casación Penal reabrió en mayo, para su horror.

A medida que las causas pasen a debate y se acumulen, la cárcel se perfila como su próxima residencia. De hecho, esa dinámica judicial fue la que selló la suerte de su ex subordinado Jaime.

De Vido arrancó su etapa como presidiario al “estilo Jaime”, ya que optó por entregarse, al igual que el ex secretario de Transporte, quien cuando le llegó la hora -es decir, cuando se anotició de la orden de captura en su contra, en abril del 2016, por la compra de trenes inservibles- se tomó un taxi y se apersonó en la sede policial federal del barrio Nueva Córdoba, en la intersección Yrigoyen y Derqui.

Después de todo, el cordobés es un “pionero”: fue el primer funcionario importante que el kirchnerismo desafectó y el primero en ser condenado por coimero y procesado por enriquecimiento ilícito. En suma, el primero que perdió la libertad por su prontuario.

Exigencias

Jaime se adaptó relativamente bien a las pautas que impone el encierro -a pesar de que su ciclotimia carcelaria lo llevó a hacer varios pedidos y a cuestionar su situación sin mayores fundamentos-. En cambio, De Vido inició su estadía tras las rejas con exigencias.

Su defensor, Maximiliano Rusconi, solicitó que no sea alojado con Báez, tal vez para evitar que sea asociado con el empresario y otros internos del pabellón destinado a personas con poder económico o influencia sobre voluntades. Rusconi le da importancia a las repercusiones mediáticas del torbellino que enfrenta su cliente e intenta, en la medida de lo posible, reducir daños.

Además del dueño de Austral Construcciones, el hombre a quien el otrora planificador federal habría beneficiado con obras por ocho mil millones de pesos en una década- en el elenco de “indeseables” con los que no quiere socializar figuran el ex jefe del Ejército de Fernández de Kirchner, César Milani; José López, su ex ladero, y el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

Ahora, todo indica que la estrategia de Rusconi será reclamar la domiciliaria, porque De Vido es diabético insulino dependiente. Como tiene 67 años no puede solicitarla por razones de edad (la ley fija 70 o más).

Si se tiene en cuenta que Jaime intentó acceder al beneficio sin éxito varias veces alegando que es hipertenso, y que se le denegó porque se estimó que puede tratarse dentro del penal, ya que no es una enfermedad incurable en período terminal o una patología que no pueda ser atendida en el establecimiento, es poco probable que De Vido salga a la calle pronto.

Por otra parte, la Justicia podría entender que si hasta hace dos años pudo aplicarse la medicación que necesita mientras su actividad en la función era frenética, y que la semana pasada se sentaba en su banca del Congreso sin mayores dificultades, bien podrá cuidar de su salud en Ezeiza, que tiene su propio hospital.