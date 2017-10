La extraña hegemonía de Unión por Córdoba

Por Pablo Esteban Dávila

Al anochecer del domingo pasado, en medio de la euforia por el triunfo de Cambiemos en la provincia, el intendente Ramón Mestre pronunció una frase de corte bíblico: “este es un fin de ciclo para Unión por Córdoba”. A tenor de los resultados obtenidos por la lista encabezada por “La Coneja” Baldassi, la sentencia bien podría calificar como una de corte profético.

Lo extraño es que podría haber dicho la misma cosa en oportunidad de cada una de las pasadas elecciones legislativas, tal como Alfil publicó ayer. Es un hecho que, desde 2007, el oficialismo provincial ofrece performances más que mediocres en las elecciones de medio término, al punto tal de que las últimas bien podrían calificarse de “históricas”. Esta fue la adjetivación utilizada, precisamente, por Carlos Caserio al reconocer la derrota. Si de diputados y senadores nacionales se trata, el peronismo local no tiene mucho de qué ufanarse.

Pese a este déficit, Unión por Córdoba se encuentra en el poder desde hace 20 años. Toda la frugalidad que muestra su desempeño en los comicios nacionales es revertida en los provinciales. No es, para poner citar un par de casos, el tipo de hegemonía que ostentan los hermanos Rodríguez Saá en San Luis, o la que ostenta el singular peronismo santiagueño. Es una sui generis, cordobesista. Es una extraña hegemonía.

La remisión a lo hegemónico es siempre evocativo. Las democracias republicanas temen a este vocablo. Se lo asocia con pretensiones autoritarias, tentaciones de perpetuación o pasiones plebiscitarias. Cuando un opositor pretende dañar al oficialismo, se lo utiliza a destajo. La historia argentina, dejando de lado a los regímenes militares (hegemónicos por naturaleza) ha tenido sobrados ejemplos de esta laya. El decenio del matrimonio Kirchner fue el más reciente de todos.

¿Califica la experiencia del tándem José Manuel de la Sota – Juan Schiaretti dentro de esta categoría? No parece haber razones para afirmar tal cosa. No están unidos por lazos sanguíneos y ni siquiera parecen comulgar de las mismas ideas. Sus mandos medios se recelan. Pero forman parte de una sociedad electoral exitosa que ha sabido exorcizar el riesgo de la sucesión sin control, la gran amenaza que pesa sobre cualquier sistema político.

Es cierto que ambos se han sucedido recíprocamente y que, en el caso de De la Sota, lo hizo luego de dos mandatos consecutivos. Pero ninguno de los dos tuvo que reformar la Constitución para hacerlo (la reelección se encuentra vigente desde 1986), ni apelar a oscuras interpretaciones constitucionales. Puede no gustar que las figuritas salgan repetidas, pero no hubo que forzar institución alguna para alternasen en el poder las veces que pudieron.

También es cierto que ambos han contado, casi siempre, con amplias mayorías en la Legislatura unicameral, una ventaja que les ha permitido sacar las leyes que necesitaron sin negociarlas con la oposición. Pero, y nuevamente, tampoco esto es consecuencia de maniobras hegemónicas.

Como se recuerda, antes de 2001 la fuerza que triunfaba, aunque más no fuera por un único voto, se alzaba ipso facto con la mayoría de la Cámara de Diputados. Luego se repartía, en función de cuotas constitucionales preestablecidas, la representación parlamentaria correspondiente al resto de las agrupaciones. Tras la reforma constitucional (de inspiración delasotista) el Poder Legislativo se integró por 44 legisladores, elegidos por distrito único y distribuidos mediante un estricto sistema D´hont, más uno por cada uno de los 26 departamentos. Vale decir que el gobernador, elegido en forma conjunta con ellos, pasó a depender de una combinación de votos “populares” y “territoriales” para determinar cuánta sería su representación legislativa. Unión por Córdoba tuvo la astucia –no homologable con actitudes hegemónicas– de triunfar siempre en la mayoría de los departamentos, lo que sumó los números indispensables para contar con cómodas mayorías en todas sus gestiones.

Lo llamativo es que la mayoría de los departamentos que suelen apoyar al peronismo en elecciones locales lo hacen con otras expresiones en los compromisos nacionales. No hay en este comportamiento una conducta que podría ser denominada “clientelar”. Es libre albedrío político en estado puro.

Esta oscilación tiene explicaciones muy simples. La primera es que la sociedad cordobesa es, en general, independiente a la hora de votar siempre y cuando se traten de candidatos centristas y moderados. La segunda es que Unión por Córdoba hace tiempo que ha pasado a formar parte de un imaginario provincial, lejos del peronismo duro y de su liturgia. Este es un mérito que tiene el copyright delasotista, refrendado a su turno por Schiaretti. La tercera, finalmente, es que no se explicaría su permanencia en el poder de no ser porque, en definitiva, sus gobiernos han parecido razonables a los ojos del electorado.

Entender la clave de este razonamiento popular pone en entredicho a quienes, como Mestre (y también su neo compinche Luis Juez), sostienen que pasó el cuarto de hora para el oficialismo. Bien podría ser así, no debe descartárselo en forma dogmática, pero ciertamente no es una consecuencia de lo sucedido el fin de semana. En todo caso, en 2019 el electorado tendrá que vérselas con alguien que les asegurará experiencia y una importante gestión de gobierno (seguramente Schiaretti) con otro que les prometerá las delicias del cambio con el insoslayable padrinazgo de Mauricio Macri (ponga usted el nombre que quiera). No habrá, puestos a optar entre tales opciones, reflexiones masivas sobre algún fin de ciclo o sobre insoportables hegemonías; simplemente, se elegirá lo que convenga a los intereses de los electores, que bien han demostrado que pueden alternar entre Cambiemos o el peronismo sin que se les mueva un pelo y sin conjeturar sobre que hicieron en las votaciones pasadas.

De esto se trata, después de todo, una democracia madura.