Dosis de entusiasmo de Schiaretti para retener el ’19

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

A 48 horas de la derrota, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti quiso dar su primera señal hacia adentro del peronismo cordobés. Legisladores, concejales, intendentes, funcionarios y dirigentes fueron convocados a un encuentro provincial en la capital cordobesa bajo la excusa formal de presentación de los flamantes diputados electos.

En realidad, se trató de un acto político que buscó aglutinar a los jefes del peronismo local e inyectar una dosis de optimismo después de la aplastante victoria de la lista que patrocinó Mauricio Macri en Córdoba. Allí, el vicegobernador y cabeza de lista, Martín Llaryora, y el propio mandatario como únicos oradores, repitieron el mensaje instalado minutos después de reconocer los resultados el domingo pasado: que el 30,5% fue la mejor marca legislativa nacional de los últimos diez años.

Ayer los esfuerzos estuvieron orientados a generar un clima interno más parecido al de un triunfo electoral que al de una caída en las urnas. En esa línea, Schiaretti agradeció a la tropa por el trabajo en la campaña y dijo que el empeño puesto posibilitó “la gran elección” que hizo UPC.

Además pidió con contundencia a la dirigencia concentrar los esfuerzos y la energía para que el PJ pueda retener el poder provincial dentro de dos años.

A la sentencia de extinción de la hegemonía peronista firmada el domingo por los socios de la coalición rojo- amarilla, el mandatario contrapuso el alto nivel de aceptación que tiene su gestión y que, según su interpretación, eso le valdrá al PJ para volver a ser opción en 2019. Sin adelantar cambios en su gabinete, habló de un peronismo cordobés renovado.

“Quiero pedirles que sigamos trabajando con humildad, recordando que la política debe estar al servicio de los ciudadanos, porque si el peronismo sigue así, estoy convencido de que Córdoba nos seguirá apoyando y que en el 2019 vamos a contar con el respaldo de los cordobeses nuevamente”, dijo el mandatario ante una sala que lo aplaudió. Schiaretti habló de reimpulsar el trabajo para seguir progresando “en beneficio de todos los cordobeses, sin distinción de colores políticos” e invitó a sumar a dirigentes que no forman parte del PJ. Se refirió a una “Córdoba federal” y dijo que acompañará al presidente Mauricio Macri para que pueda revertir la historia “y el interior deje de ser siempre el más castigado”.

También le dedicó un párrafo a la necesidad de reorganizar el PJ nacional y ubicó a Córdoba como una de las provincias que será protagonista en esa transformación.

Soñar con la Capital

El diputado electo Martín Llaryora fue quien abrió el acto político con un discurso altamente positivista. El sanfrancisqueño habló de “un milagro” para referirse a los dos puntos que sumó UPC en los comicios del domingo respecto a las PASO, “la primera elección fue complicada, la segunda heroica”, apuntó. Además definió al PJ cordobés como un justicialismo moderno, republicano y solidario, que hizo una campaña por la positiva con “una actitud espartana”.

Llaryora agradeció especialmente el trabajo territorial en la Capital cordobesa que les permitió mejorar la marca en el principal distrito electoral, aunque Cambiemos los duplicó en porcentaje. Pese a ello, el todavía vicegobernador animó a los dirigentes a trabajar no sólo para retener la Provincia sino para asumir el desafío y ganar la Capital en los próximos comicios municipales.

Inyección para el interior

Después de las PASO, el gobernador comenzó ajustando por los intendentes, funcionarios y legisladores departamentales a quienes apuntó como responsables pormala cosecha electoral en el interior provincial. Schiaretti repitió ante los suyos varias veces y en tono de reto,que UPC debía recuperar el triunfo en aquellas localidades que gobierna, sobre todo en las más pequeñas.

Finalmente eso no sólo no ocurrió sino que además los porcentajes de Cambiemos engordaron aún más en muchos de los circuitos del interior. La lista que encabezó Héctor Baldassi se impuso en 45 de las ciudades más importantes de Córdoba (con más de 10 mil habitantes) mientras que Martin Llaryora sólo pudo vencer en cuatro localidades, entre ellas, en su ciudad natal San Francisco.

Sin embargo, lejos de mostrar enojo y malestar por los números finales, el jefe hoy del peronismo cordobés leagradeció especialmente a los dirigentes del interior del mapa provincial. El esfuerzo por encontrarle el costado positivo a la derrota alegando que el domingo pasado el peronismo alcanzó su mejor marca legislativa nacional de los últimos diez años, responde a la necesidad imperiosa que tiene el mandatario provincial de consolidar su frente interno. Hacia adentro, el malestar amenaza con avivar las diferencias siempre latente entre schairettistas y delasotistas.

La línea que responde políticamente al ex gobernador y ahora también empresario textil, José Manuel de la Sota, reprochó el enfoque que el PJ buscó darle a los resultados. Por lo bajo, criticaron la falta de reacción y de autocrítica; y aunque nadie lo admita públicamente, esa corriente no descarta pedir el retorno de lleno a la arena política del tres veces gobernador de Córdoba en una especie de operativo clamor.