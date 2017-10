Queja de los ecuatorianos; Juez los calificó de “mugrientos”

Luis Juez provocó un nuevo desorden diplomático al calificar a los ecuatorianos de “mugrientos”. La viceministra de Relaciones Exteriores, Lourdes Puma, expresó su “enfático rechazo y disgusto” por las declaraciones del embajador. Como era previsible, Juez dijo que fue sacado de contexto.

El textual no deja lugar a malas interpretaciones. Así habló Juez el domingo, en Cadena 3: “Estaba desde las 07:45 de la escuela San José y vos sabés que así yo no me instalo. Llegué hace media hora me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana, van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos”.

Para Puma, las declaraciones de Juez “ofenden la dignidad del pueblo ecuatoriano y contradicen el respeto y la amistad que deben regir las relaciones entre los dos países”.

En el comunicado que dio a conocer la Cancillería de Ecuador, se manifiesta que es “inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera, una vez más, de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad y en donde su actividad debe estar guiada hacia el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y de cooperación, y no a agraviar reiteradamente a los ecuatorianos”. Además, informó que el embajador de Ecuador en Buenos Aires fue instruido a entregar la misma nota de protesta ante la Cancillería argentina.

El “una vez más” de Puma se refiere a otros tropiezos de Juez. A comienzos de este año, en su más exitosa función de gestor deportivo, cuando acompañaba la aventura de Atlético Tucumán en la Copa Libertadores, se peleó con un militar de alto rango en Quito: “Si el general nosecuánto tiene miedo de jugar un partido de fútbol, imagínese si tiene que ir a la guerra”. También es recordado cuando cuestionó al gobierno ecuatoriano por una condecoración que le otorgó a la ex presidente Cristina de Kirchner.

Juez escribió en Twitter que “solamente con mala fe y una malicia infinita se pueden descontextualizar mis dichos intentando hacerme quedar mal con un pueblo al que amo”. También intentó hacer creer que se refería a una etnia local: “Una de las más conocidas es el pueblo Otavalo. Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso, para no estar todo el día con el mismo atuendo pase por casa a cambiarme”.

Más tarde, como el desastre ya había superado las redes sociales para convertirse en un problema diplomático, escribió una carta a la ministra de Relaciones Exteriores, Fernanda Espinosa.

“Como usted conoce, en mi país nos encontramos en época electoral, soy un político y estoy expuesto a que personas malintencionadas, que desean hacerme daño, y que ante todo desean desacreditar mi desempeño como Embajador y afectar la relación bilateral entre los dos países, construida con cariño y esfuerzo, hayan tomado parcialmente unas declaraciones mías fuera de contexto para intentar perjudicarme”.

Antecedentes

“Mugrientos” es una palabra que forma parte del acervo lingüístico de Juez. Cuando fue intendente dijo que los cordobeses eran “mugrientos”.

Y las declaraciones por lo menos desafortunadas hacia habitantes de otros países tienen un registro en 2004, al expresar que Belgrano de Córdoba era “el mejor equipo de Bolivia”