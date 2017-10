PRO local alienta inflación de candidatos para 2019

Por Yanina Passero

El presidente Mauricio Macri no tiene un candidato para disputarle la gobernación a Unión por Córdoba, pese a la amplia oferta. Puede ostentar dos elecciones fabulosas en la provincia mediterránea, pero no alcanza. La sociedad de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota también pueden apelar a la historia reciente para afirmar que, pese a comicios de medio término para el olvido, se aproximan a cumplir dos décadas en el comando del Poder Ejecutivo.

El “cambio” parece “imparable”, según las definiciones de los miembros de la alianza macrista-radical. Los antecedentes obligan al mandamás de la Casa Rosada a pensar con detenimiento sus movimientos, mientras sube la inflación de candidatos a gobernador como respuesta natural a las dilaciones.

Lógico: si del menú conocido de postulantes no hay uno que conquiste a Macri para semejante empresa política, el juego se abre para otros interesados. El macrista Héctor “La Coneja” Baldassi, el intendente Ramón Mestre, el diputado Mario Negri y el embajador en Ecuador, Luis Juez, no ocultan su deseo de recibir la bendición amarilla para ser los titulares de la llegada del “cambio”, también a la gestión de la Provincia. La lista no termina allí.

Después de los festejos de Cambiemos en un reconocido hotel de barrio Poeta Lugones, el macrismo local oficializó su jugada. La primera en lanzarse fue la senadora Laura Rodríguez Machado.

La jefa de la bancada PRO comenzó con su campaña provincial horas después de las elecciones legislativas del domingo. Junto al presidente del macrismo, Darío Capitani, participaron de los festejos patronales en Silvio Pellico, localidad situada a 40 kilómetros de Villa María. Si bien se trata de una actividad ordinaria de cualquier dirigente político, desde el entorno de la ex funcionaria municipal buscaron resaltar el guiño a la disputa que se viene. Sus conmilitones ratifican las operaciones: Rodríguez Machado quiere un lugar en la fórmula provincial en 2019.

Se intuye que trabaja para el segundo lugar en la boleta, aunque no lo dirá, por supuesto. Desde su entorno destacan que cultiva el perfil para cumplir con el desafío: es una acérrima defensora de la gestión de Macri; está instalada como dirigente en la Capital y el interior; y mantiene buena relación con Negri y Mestre.

No debería sorprender la omisión. Como el diputado Javier Pretto, la legisladora Soher El Sukaria y el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza, Rodríguez Machado también ahorra elogios para ex árbitro. Los dirigentes que saltaron de las filas de la Ucedé para formar el PRO Córdoba le endilgan a Baldassi su presunta ingratitud y juego político independiente. Asimismo, el veredicto infundado que realizó en medio de la investigación judicial a Pretto, entre otros, por sobreprecios en el Eninder.

Si Baldassi resultara ungido, probablemente la expectativa de Rodríguez Machado de escalar en la fórmula provincial podría encontrar resistencias. Se trataría de una fórmula PRO pura que atentaría contra la marca Cambiemos. Poco probable. El combo tiene en contra, a su vez, la ausencia de iniciativas de las dos facciones para recomponer lazos.

Para aumentar las chances antes las objeciones que se anticipan, desde el seno del macrismo cordobés se suma otro dirigente que se cree con chances de disputar la gobernación. Pretto, quien fuera removido de la presidente del PRO por capricho de Baldassi, hará valer su trabajo territorial y la red de intendentes que lo apoyan. Por caso, desde estas páginas se señaló la curiosa proximidad entre Frizza –actual titular de la Comunidad de Municipios de la Provincia- y los ex ucedeístas del partido amarillo.

Las candidaturas anticipadas de la compañera de fórmula de Guillermo Johnson en los comicios ejecutivos de 1998 y el ex intendente de La Carlota pueden explicarse en la grieta que divide a los pioneros PRO con la línea interna que encabeza Baldassi. Alientan la inflación de candidatos para marcar un contrapunto con el ex réferi de fútbol y buscar que no pase desapercibido su trabajo como los primeros armadores del sueño presidencial de Macri.

Puja en el municipio

La legisladora Soher El Sukaria y titular del PRO en Capital se anotó para suceder a Mestre. Como en el caso provincial, la batalla también deberá dirimirla con otro famoso que decidió saltar a la política, el actual viceintendente Felipe Lábaque. Si bien la negociación por las candidaturas municipales terminará funcionado como la bolsa que equilibre pesos tras el acuerdo provincial, hay varios radicales que quieren comandar el Palacio 6 de Julio. Entre ellos, los radicales Rodrigo de Loredo y Juan Negri.