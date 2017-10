La gran oportunidad de Cambiemos

Por Javier Boher

Las elecciones del domingo van a dejar tela para cortar por un buen rato. Múltiples análisis emanan de los más diversos centros de estudio, todos tratando de explicar la razón por la cual el gobierno se impuso como lo hizo en su primer desafío de medio término.

Como siempre, algunos presagian la muerte del peronismo, pese a que siempre se las rebusca para volver con alguna cara nueva. Al bajón de algunos lo contrarrestaron los emergentes que se anotaron en la carrera por la reconstrucción del justicialismo.

Las derrotas de Cristina, Urtubey, Capitanich o Schiaretti contrastaron con las victorias de Uñac, Manzur o Rodríguez Saá. Sin embargo, la discusión para tomar el timón del barco peronista y hacerlo llegar a buen puerto recién empieza.

El triunfo del oficialismo nacional ha puesto a sus opositores en una encrucijada entre reconvertirse en un partido moderno o reconstruir la unidad a cualquier precio. Las tradicionales formas clientelares empleadas en algunos distritos funcionaron para retener los votos, pero fueron muy castigadas en otros. Entre los ortodoxos de la dádiva emergió Gildo Insfrán reclamando el asiento del conductor.

Desde el otro bando, los que aspiraban a formas más republicanas se chocaron con el muro de la democracia, sufriendo derrotas inesperadas o abultadas. Esa diferencia en las modalidades generó que hoy el peronismo encuentre dificultades para reconocerse a sí mismo, casi como aquel que ha tenido un accidente y ha perdido parte de su memoria.

Quizás el principal escollo lo presente la figura de Cristina. Pese a lograr una nueva derrota en la cuna del justicialismo, logró un caudal electoral muy importante para algunos de sus más fieles laderos, obteniendo amplísimos márgenes en las zonas más postergadas del conurbano profundo.

Sin embargo, ese piso del 35 % de los votos no es algo que pueda mantener eternamente como un atributo propio, sino que puede ir licuándose con el paso del tiempo. Basta recordar la fuerza que llegó a tener Oscar Alende en provincia de Buenos Aires, que pese a haber sido gobernador desde el radicalismo terminó siendo un diputado marginal con su sello propio.

Ante lo ecléctico de Cambiemos, al gobierno no le interesa el derrumbe de quien mejor los define. Cristina funciona como una herramienta identitaria fundamental, por ser justo lo que ellos dicen no ser. No hay que olvidar que la supervivencia del cristinsimo y la intransigencia de quien lo encabeza son una garantía de la existencia de una distancia insalvable entre los (al menos) dos peronismos en pugna.

Cambiemos tiene ante sus narices una oportunidad única. Respaldado en las urnas, con el peronismo dividido y con una contrafigura especial para formar el mito de gobierno, está con grandes chances de encabezar el primer proceso político no peronista duradero desde la presidencia de Alvear. Para eso tiene que controlar las emociones y administrar los tiempos, porque el apuro por las reformas y los temas sobresalientes (como inflación e inseguridad) pueden ser el estímulo con el que el peronismo se refunde sin darles tiempo ni para inflar los globos.