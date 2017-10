Carro arrancó sin Enet

El día después de las elecciones, el periodista se encontró con el dirigente del campo nacional y popular. Supuso –aunque mal- que en el kirchnerismo local todo era algarabía después de que se confirmara que Pablo Carro ya es diputado electo. Acá, el primer chisporroteo pos legislativas.

Periodista: Yo pensé que todos estaban felices y contentos con Carro diputado…

Dirigente K: Es que estamos contentos, hicimos una buena elección. Ahora, eso no quita que comiencen a surgir los primeros encontronazos producto de algunas malas actitudes de nuestro flamante parlamentario.

P.: Apa, ¿de qué estaríamos hablando?.

D.K.: Mire esta foto, es de la conferencia de ayer. ¿Qué ve? O mejor dicho, ¿a quién no ve?.

P.: Mmm…no sé. Dígame usted, soy malo para los acertijos.

D.K.: Falta la segunda candidata, Valentina Enet. Carro no la esperó para la conferencia de prensa y arrancó nomas. La mujer llegó después cuando ya estaba terminando todo. Feo. Enet laburó mucho para la campaña. Eso no se hace.

P.: No se habrá dado cuenta de que faltaba quizá (risas).

D.K.: Vamos, no me chicanee. Todos se dieron cuenta, fue el comentario. Si así empieza Carro, ninguneando a quien fue su compañera de recorridos, no me quiero imagina qué podría venirse. Espero equivocarme, pero lo de ayer estuvo fuera de lugar.