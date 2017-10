Derrota obliga al peronismo a resetearse

Por Yanina Soria

No porque el resultado final fuera predecible, la derrota resultó menos dolorosa. Es cierto, el tiempo transcurrido entre las PASO y las legislativas sirvió para que el oficialismo provincial masticara el sabor amargo que dejó el 13A y se prepara para recibir lo que venía. Unión por Córdoba (UPC) perdió ayer por una diferencia de 18 puntos frente a Cambiemos; sin embargo, hacia afuera, el peronismo eligió leer los resultados de la manera que más le conviene y mejor lo posiciona: en función a sus propias marcas legislativas de años anteriores.

Por eso, desde el gobernador Juan Schiaretti para abajo, todos reiteraron que el 30,5 por ciento cosechado ayer (dos puntos más que en las primarias) fue el mejor resultado que el PJ obtuvo en los últimos diez años en los comicios de medio término.

Con ese enfoque destacaron además que UPC logró retener las tres bancas que puso en juego, por lo que el vicegobernador Martín Llaryora, la primera dama y secretaria de Equidad Alejandra Vigo, y el titular de la Agencia Córdoba Joven, Paulo Cassinerio, tienen ya su pase hacia la Cámara Baja. Por ahora, quedó fuera de juego el delasotista Daniel Passerini (aunque no se descarta que más adelante pueda haber algún movimiento en la lista que le permita subir).

Siguiendo la línea de trabajo que puso en práctica el PJ para este segundo tiempo electoral, ni bien se conocieron los primeros resultados que confirmaban la tendencia anoche, el partido hizo circular entre todos sus dirigentes una guía sobre qué cosas decir y repetir de ahora en adelante.

Entre otros puntos, destacan que UPC ganó una banca más que en 2015 desde que existe la alianza Cambiemos; le piden a la tropa que repita que los 30 puntos obtenidos son importantes en el marco de una elección nacionalizada; y ubican al de ayer “como el resultado más importante de los últimos 10 años en elecciones legislativas nacionales”. Recuerdan que en el 2007 el oficialismo sacó 16,43%; en 2009 25,66%; en 2011 “no participamos”, dicen; y en 2013 el oficialismo sacó un 26,60%.

Esa es la versión propia sobre la que el PJ elige pararse para sobrellevar el triunfo de la lista que patrocinó el presidente Mauricio Macri y la consolidación del romance que el líder del PRO inició con la provincia mediterránea hace dos años.

El peronismo tiene muy en claro que el avance de la ola amarilla en el mapa provincial alimenta el sueño aliancista para el 2019 y representa una amenaza concreta al proyecto provincial que en un año y medio cumplirá dos décadas ininterrumpidas.

Por eso, hacia adentro hay quienes admiten que no hay enfoque posible sobre los resultados que pueda morigerar los efectos que ya comienzan a sentirse dentro de un partido que quedó sentido tras la primera derrota y que ahora cruje. El fantasma de Cambiemos azuza y toca las fibras más intimas del PJ.

Anoche quedó abierta la fase de reproches, pases de facturas y reclamos. No hubo lugar para los festejos pero sí para la reflexión. El peronismo subió dos puntos en el resultado final pero no pudo blindar sus principales distritos del avance de la marea amarilla y Cambiemos se impuso en 17 departamentos. Aún así, en la rápida revisión sobre la jornada electoral de ayer, el justicialismo ponderó la estructura fiscalizadora que puso en marcha después de los errores cometidos en las PASO. Aseguran que el operativo que incluyo más fiscales, supervisores en los colegios y hasta una novedosa aplicación, funcionó correctamente.

Lo que se viene

Desde la vereda del frente vaticinan el fin de ciclo de UPC y el desafío de la conducción será entonces contener a la tropa, responder a los nuevos planteos e inquietudes que se abren desde hoy y estar a la altura de las circunstancias para encontrar el camino rumbo al 2019. “Estos votos son genuinos, de una fuerza que se renueva, que transforma Córdoba y que tiene más futuro que nunca”, repitieron anoche los candidatos desde el búnker tras reconocer el triunfo macrista.

Ahora la expectativa dentro del PJ, sobre todo de la dirigencia sub 50, pasa por los cambios que el gobernador Juan Schiaretti pueda hacer dentro del Gobierno. Esperan que en esas modificaciones haya lugar para nuevos dirigentes y que la premisa del supuesto cambio generacional sirva para que, por ejemplo, los intendentes más jóvenes encuentren un lugar dentro del equipo. Los más escépticos consideran que sólo con un giro de 180 grados, UPC podrá reconvertirse para seguir en carrera y enfrentar a la oferta electoral que Cambiemos pondrá en el 2019.

“Quiero decir que el peronismo de Córdoba junto al peronismo que expresan otras fuerzas provinciales y los compañeros de las provincias donde no gobernamos, debe reorganizarse bajo los principios de ser un justicialismo moderno, federal y republicano que defienda la división de poderes, que busque mas el consenso que los disensos”, dijo anoche el gobernador.