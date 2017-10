Lógico: Baldassi cerró en una cancha de fútbol

Por Yanina Passero

El hallazgo de un cuerpo en el río Chubut, a metros donde se produjo el enfrentamiento entre Gendarmería y la comunidad mapuche de agosto, se metió de lleno en el tramo final de la campaña. El arco político y judicial no lo confirma, pero la sospecha generalizada es que podría tratarse de Santiago Maldonado, el joven tatuador desaparecido el día de la trifulca.

Los actos de cierre de campaña se bajaron en cada extremo del país (otra señal para apuntalar la sospecha) en clave de condolencia a la familia del hombre encontrado.

La fiesta que recordaría aquel primer pedido por el “cambio” en el estadio Orfeo Superdomo en 2015, sería traído a la memoria de los comprovincianos con una idéntica puesta en escena. Mauricio Macri, en su Córdoba mimada, pediría el voto, esta vez, para los candidatos a diputados encabezados por Héctor “La Coneja” Baldassi.

Con el gran acto fuera de las opciones para coronar la campaña, los dirigentes cambiemitas apelaron al manual duranbarbista. La clausura de las acciones proselitistas se desarrollaría en el mismo terreno de las recorridas de estos meses: el de la amabilidad y proximidad con un grupo reducido de vecinos.

Y, como no podía esperarse de otro modo, el ex árbitro de fútbol culminó la campaña donde la empezó: en un club de barrio. Entorno amable por excelencia en el que desembarcaba con gestiones de sello propio: la entrega de subsidios a estas instituciones en virtud de la sanción de la ley de fomento de su autoría.

Sólo una vez se permitió un contragolpe al gobierno de Juan Schiaretti y su lista de candidatos patrocinados. Vinculó a Unión por Córdoba con los K y, peor aún, con la impunidad del ex ministro de Cristina Fernández, Julio De Vido. Sorprendió. De todas formas, el actual diputado macrista no dio lugar a la polémica. Estrategia que mantuvo constante, incomodando profundamente a los peronistas que, como los radicales, disfrutan de las campañas para tirarse con artillería pesada.

Baldassi llegó a la institución deportiva de Monte Cristo, escoltado por la segunda candidata, la radical Soledad Carrizo. Allí terminó el recorrido de Baldassi, ante la falta de un gran acto con su mentor, el mandatario nacional.

“Frente a la conmoción no hay lugar para las celebraciones”, declaró el dirigente amarillo que, como el resto de los candidatos de otras listas reemplazó el evento con un raid mediático, más efectivo. “Fue una decisión respetuosa, prudente y coherente”, concluyó.

La apuesta

Como ocurrió en el último acto antes de las Paso, los dirigentes de Cambiemos recordaron su objetivo a mediano plazo: la Provincia en 2019. Los revigoriza la ilusión de repetir la performance de las primarias -aventajaron a Unión por Córdoba por 16 puntos-, aunque en concreto la chance de alzarse con la sexta banca es puesta en duda por los propios cambiemitas.

“Hablar hoy de candidato a gobernador es una falta de respeto a todos los cordobeses. Hoy le estamos diciendo a los cordobeses que nos acompañen y nos ratifiquen el rumbo que empezaron en 2015 y que siguieron el 13 de agosto; estoy convencido que el 22 de octubre también lo van a hacer. No tengo dudas que el próximo gobernador (de Córdoba) será de Cambiemos”, vaticinó el dirigente oriundo de la zona de Sierras Chicas.

Baldassi puntualizó que “esta provincia está para cosas grandes” y que “la necesidad de cambio también se impone acá después de casi dos décadas de un gobierno que postergó continuamente las necesidades básicas de los vecinos”.

Luego, bajó la efusividad: “Hoy no existen más las provincias amigas y las provincias enemigas, hoy existe un país. Los cordobeses estábamos aislados del Gobierno nacional. Hoy en Córdoba se puede ver la cantidad de obra pública que hay. Todo se va a trabajar en una mesa de consenso buscando lo mejor para cada lugar, para cada provincia, hoy hay diálogo”.