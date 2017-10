UPC extrema fiscalización; afecta a funcionarios

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Con las cartas sobre la mesa y un final que pareciera ya estar escrito, el peronismo cordobés destina sus últimas horas electorales a reforzar un aspecto que, en la evaluación pos PASO, fue identificado como un problema operativo serio.

Y si bien se trata de un aspecto que no dará vuelta los números el próximo domingo, resulta un factor central para cumplir con la meta que se puso el PJ: engordar el 28,5 por ciento de agosto. O, al menos, no descender de esa marca.

Suena paradójico pero el partido que es oficialismo en Córdoba desde hace casi 20 años detectó fallas graves en la estructura que fiscalizó las primarias el pasado 13 de agosto. Y aunque nadie se atrevería a asegurar que el rotundo triunfo de Cambiemos fue resultado de la ineficacia del aparato fiscalizador del PJ, sí admiten que ajustar la ingeniería electoral será fundamental para resguardar los resultados del próximo domingo.

Cuando después de la derrota, Unión por Córdoba comenzó a pulir detalles del operativo y se analizaron con lupa los resultados sobre el mapa provincial y capitalino, saltaron varias irregularidades relacionados con los fiscales y con su función en el día de los comicios.

Donde más se notó, según señalaron desde el comando de campaña de Capital, fue justamente en la ciudad de Córdoba, el principal distrito electoral de la provincia. Sin embargo, probablemente los problemas en el control de los votos y las mesas detectados, se enmarquen en falencias más generales que desnudó la derrota de agosto. El aparato peronista no estuvo a la altura de las circunstancias, concluyen.

Por eso, para este segundo tramo de la campaña las cosas se encararon de otra manera. En Capital, el diagrama de “interventores” por seccionales tuvo como objetivo reordenar el trabajo territorial y articular las actividades con los referentes barriales. Hacia el interior de la provincia, esa tarea se le asignó a los intendentes, jefes comunales y legisladores departamentales.

Rumbo al 22 de octubre la conducción del partido con el gobernador Juan Schairetti a la cabeza, tomó las riendas de la campaña y bajó hacia las bases un mensaje electoral unificado. La sensación en muchos fue que en este último tramo la metodología de trabajo fue más ordenada y orgánica aunque, claro está, eso no garantiza que el resultado final sea distinto.

Ajustar la estructura

Y en ese nuevo esquema de trabajo planteado la necesidad de ajustar la fiscalización de las elecciones ocupa un lugar preponderante. La idea es contar con ejército de fiscales propios y de confianza y una moderna aplicación para cargar datos al instante y llevar un control paralelo de los próximos comicios. El PJ convocó para hoy a las 20 a una capacitación de fiscales que se realizará en el club Alas Argentinas en la seccional 11.

Además, se informó que todas las mesas ya están cubiertas y que además de los fiscales generales se designarán encargados por colegio que tendrán a su cargo una supervisión más amplia el día de los comicios.

A esa tarea fueron llamados ministros y funcionarios del gobierno provincial. Además, en algunas áreas específicas llegaron listas con nombres de empleados (de planta y contratados) que fueron invitados a participar del operativo. Incluso, trascendió que el domingo se tomaría lista. Y aunque nadie lo admita por lo alto, esta situación ya generó malestar en distintas reparticiones.