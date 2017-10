Réplica de Mestre a Provincia: expuso 122 colectivos

Tras el velo de “información de servicio”, el gobernador Juan Schiaretti anunció el fin de obra de la autopista emblema de los cruces entre la Provincia y la Nación: Córdoba-Río Cuarto. La Policía Caminera fue la responsable de comunicar la buena nueva, ante la imposibilidad de los dirigentes de Unión por Córdoba de oficiar inauguraciones por la proximidad de los comicios legislativos del próximo domingo.

La oposición no dejaría pasar la jugada, aunque el oficialismo provincial tampoco. La autovía fue anunciada en 2007, iniciada en 2012 y habilitada para su total circulación sólo cuatro días antes de la pulseada electoral. Su construcción estuvo atravesada por disputas con el gobierno kirchnerista, pero también con el macrista, más amable con el PJ.

“¿No le alcanzan los ministerios y dependencias para hacer publicidad de campaña que ahora Juan Schiaretti usa a la Policía de Córdoba? ¡Da vergüenza!”, pudo leerse esta mañana en la cuenta oficial de Twitter de la UCR de Córdoba. Molestó.

Como era de esperarse, en la batalla final por los votos, el centenario partido no iba a quedarse de brazos cruzados. El intendente Ramón Mestre buscó un golpe de efecto al que ya había apelado en su primer gobierno: la exposición de la nueva flota del transporte urbano de pasajeros.

Otra vez, el radical aprovecha el marco de la campaña para proyectarse como el candidato de la alianza en Cambiemos de 2019, donde intentarán quebrar con las dos décadas de gobierno peronista. Se apoya sobre su éxito en materia de transporte que, pese a las inversiones en el sector, el mayor logro exhibido fue su actuación en el último paro de nueves días de UTA, en junio.

Los despidos masivos y la implementación de un sistema de emergencia fueron suficientes para desarmar una huelga de nula fuerza argumental e imponer la calma en el servicio. En el último trimestre, no se registraron conflictos en el servicio.

El relanzamiento de los parques educativos y la renovación de unidades en el transporte, son las señales recientes que reflejan que el plan de instalación de Mestre se irá profundizando: en doce meses se mostrará sólido para disputarle al peronismo el control de El Panal, con bendición o listo para la interna.

El anuncio

En la jornada de ayer, en el Aeródromo La Mezquita del Ejército Argentino, fueron exhibidas las nuevas unidades que se sumarán al transporte urbano de pasajeros de Córdoba Capital. Mestre afirmó que estas incorporaciones “mejoran la calidad del servicio, la seguridad de los pasajeros y las frecuencias”.

“Córdoba tendrá la flota más moderna del transporte urbano del país, ya que en nuestra primera gestión sumamos 655 colectivos, en esta nueva etapa sumamos 146 ómnibus y hoy estamos presentando otras 122”, indicó el responsable del Palacio 6 de Julio.

El intendente se había comprometido, a incorporar 300 unidades cero kilómetro al sistema de transporte urbano para su segunda gestión. Con esta presentación de este miércoles ya son 268, acercándose así a la meta fijada.

De los coches que se presentaron, 100 circularán en Ersa, 16 en Coniferal y 6 en Tamse. Se trata de vehículos con rampas para personas con discapacidad, cajas automáticas y otros beneficios.

En el caso puntual de los micros de Ersa, la novedad es que ya poseen el asiento doble destinado a personas con obesidad, vecinos con bebés en brazos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Disponen de cámaras para monitorear el sector destinado a la rampa y cestos de basura en cada una de las puertas. Además, para comodidad de los pasajeros, los coches poseen un cartel LED indicativo en el lateral junto a la puerta de ascenso.

Por último, Mestre destacó que “las unidades del transporte urbano trasladan al 75 por ciento de los vecinos y sólo ocupan el 7 por ciento del espacio público”.