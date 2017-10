Política paralizada en medio del auge de los disparates

Por Javier Boher

¡Sorpresa, amigo lector!. ¿A que no esperaba que nos encontráramos un jueves? Yo también puedo aparecer de sopetón, en medio de la semana y a unos días de las elecciones. Entenderá que adelante nuestra cita de los lunes por el notición del hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut, a sólo 300 metros de donde desapareció Santiago Maldonado.

No quiero hacerme el Nostradamus -me conformo con ser un modesto Horangel-, pero recuerde que hace exactamente un mes escribí una columna en la que me preguntaba qué pasaba si aparecía el tatuador austral. Allí había una referencia a la elección que hace 30 años llevó a Angeloz a su segundo mandato, con un operativo contrarreloj para resolver un secuestro extorsivo que amenazaba su triunfo.

A la espera de precisiones sobre la identidad del aparecido y la causa de muerte (para dejar de hacer firuletes en el aire) podemos permitirnos hacer un repaso por las principales teorías conspirativas sobre el tema.

Los más ultras quieren hacer cargo al otro, para no cargar con una derrota el domingo. Incluso los que están más sensibles que pezón de puérpera hacen sus propias conjeturas, sin reparar mucho en que en el medio hay una familia que busca a su hijo. La mayoría insiste en que el cuerpo fue plantado. Para unos, el gobierno lo hace para disciplinar, para que la gente tenga miedo. Para los otros, el kirchnerismo le quiere hacer creer a la gente que hay una dictadura y por eso “le tira el muerto”.

Hay un selecto grupo de conspiranoides de la internet profunda que cree que acá hay una trama de tráfico de drogas. Según este grupo de delirantes, el tipo de vida nómade de Maldonado sólo puede explicarse con una fuente de ingresos que exceda su actividad de tatuador. Por su perfil de hippie-anarco-naturista-vago-luchador social, lo que menos querría es laburar.

Acá entra la Gendarmería que, según estos guionistas de redes sociales, le pagaría al barbudo por información sobre el tráfico de drogas por pasos clandestinos por la cordillera. En ese viaje lisérgico de alucinaciones antizurdo, sostienen que al enterarse los mapuches -que se financiaban a través de las drogas- lo ajustician y montan un operativo para sostener que lo mata la gendarmería.

Como estos conspiranoides lombrosianos casi no consideran humanos a los mapuches, aseguran que no se dan cuenta y lo esconden río arriba de donde lo vieron por última vez.

Entenderá que esas cosas son parte del paco ideológico en el que hemos incurrido por la famosa grieta, que termina separando a los seres racionales de los justificadores seriales. Si volvemos al mundo terrenal, después del viaje ficcional al que nos lleva la deep web antikirchnerista, usted entenderá que debemos buscar explicaciones menos rebuscadas.

¿Y si al escapar de gendarmería corrió río arriba y al intentar cruzar no lo pudo hacer? ¿Es tan descabellado pensar que por la falta de costumbre sufrió la baja temperatura del agua? Piense en la ducha, cuando de golpe se apaga el calefón: si ahí grita como una chancha, imagínese lo que puede pasar en un río con el agua a tres grados.

Después de varias búsquedas infructuosas la gente señala culpables, manos negras y operaciones. Si fuésemos Dinamarca o Alemania les creo, pero acá estuvimos más de 20 días para encontrar a los Pomar -que estaban tirados al lado de la ruta- o a la avioneta de San Fernando -que cayó apenas iniciado su recorrido-.

Por eso, amigo lector, aunque esto sea dramático, hay que ser cuidadoso. Los dos sabemos que los políticos quedaron duros, como cuando se contiene el aire para cortar el hipo. Nadie se quiere mover ni un poco, porque no se sabe qué puede pasar de acá al domingo. Por lo pronto, qué quiere que le diga, para mí esto no cambia nada. Si fuese un momento a la baja en la popularidad del gobierno, le creo que impacte. Pero como están las cosas, lo veo difícil.

Sea como sea nos enteraremos el lunes, cuando ya tengamos los resultados. Así que si estaba cansado de la campaña y cansado de Maldonado, trate de aguantar al engendro que emerge de la cruza.

Paciencia, sólo faltan tres días.