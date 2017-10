Mestrismo prepara festejo propio con la mira en 2019

Por Alejandro Moreno

La cancelación del acto de cierre de Cambiemos en el Orfeo parece haber complicado la agenda del mestrismo, que preparaba una gran puesta en escena para prácticamente usar el evento de plataforma de lanzamiento de la candidatura de su jefe a la Gobernación 2019.

Cuando Marcos Peña comenzó a avisar a la dirigencia aliancista de Córdoba, en la misma noche del martes, que por la aparición en el río Chubut de un cadáver que todos creen que es el de Santiago Maldonado se cancelaba el acto de cierre de la campaña que iba a contar con la presencia estelar del presidente Mauricio Macri (y entonces de la prensa nacional), los estrategas del mestrismo se preocuparon. La algarabía y la repercusión del evento proporcionaban un buen escenario para mostrar el peso de Ramón Mestre en la Unión Cívica Radical. Capitalinos e intendentes del interior, especulaban ellos, alzarían la voz por la candidatura de Mestre, que ya tiene un rival interno, Mario Negri, y que no sería del agrado de Macri, el interventor de la UCR cordobesa.

¿Qué hacer con el cotillón, las banderas y las remeras con la leyenda “Mestre 2019”? Podría no ser tran grave, pensaron, porque después de todo se presume una amplia victoria en la elección del domingo y, con ella, habrá festejos.

¿O no? Nadie sabe cómo progresará el caso Maldonado y hasta dónde la excesiva corrección política del gobierno de Macri (o dicho de otra manera, la concesión a las amenazas de los violentos) le bajará los decibeles a las celebraciones del domingo por la noche.

Ayer, el Comité Central de la UCR, que preside el mestrista Alberto Zapiola, dio a conocer un comunicado con el que avisó que no habría acto en el Orfeo.

En su mensaje a “correligionarias y correligionarios” (la Real Academia Española ya aclaró que “este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios”), Zapiola escribió: “En nombre del Comité Provincia y mío propio les agradezco el esfuerzo realizado para que el acto del Orfeo fuera un éxito”. “Nos consta -continuó- que intendentes, jefes comunales, tribunos, presidentes departamentales, de circuito y militantes trabajaron incansablemente para ello”.

La fiesta

De todos modos, Zapiola recordó que el mestrismo tendrá su propio festejo el domingo, independientemente del de Cambiemos. Como sucedió en las PASO. “Reitero la invitación para que nos juntemos en la explanada de la Casa Radical después del comicio desde las 20.30 en adelante para festejar el triunfo”, adelantó.

Cambiemos planea festejar en el Holiday Inn, seguramente con la presencia de personajes nacionales del elenco aliancista. ¿Quizás sí, entonces, Macri? Difícil. Pero así como la mayor alegría en la celebración oficial de las PASO fue del macrismo, ahora podría suceder lo mismo. El mestrismo, entonces, se reunirá en la Casa Radical con una multitud que ya está movilizando el aparato partidario del Comité Capital, cuyo presidente es Diego Mestre, quinto candidato a diputado nacional en la lista que encabeza el macrista Héctor Baldassi.

También se está invitando a una variopinta dirigencia interna con la excusa de unir la algarabía radical, pero varios han admitido que no quieren quedar atrapados en un acto mestrista.

Como sea, la batalla por el 2019 se largará en la misma noche del domingo, y el mestrismo tiene listo su arsenal de cotillón.