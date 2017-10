Macri ya decidió que Córdoba tendrá candidato PRO en 2019

Larga charla con un funcionario (y dirigente) macrista porteño. De los de la “primera hora”. Pasó el fin de semana largo en las sierras con plan de descanso, aunque, como a todos en su target, les cuesta despegarse de la política. Remarcando su cercanía con los principales responsables del armado político nacional del macrismo, el dirigente confesó que Mauricio Macri tiene ya definido varios movimientos para la estrategia futura. Post octubre. Todo está siempre en función de cómo evolucione la gestión, especialmente la economía (el ajuste tarifario y la reducción del déficit fiscal es inevitable, y eso hará del 2018 un año menos amigable) y la situación del peronismo (acá les mejora la expectativa, según confiesa, de mantenerlo en estado de fragmentación). Lo primero en la lista de lo ya definido es casi obvio. Buscará la reelección. No es novedoso. Pero en el listado se incluye algunos puntos menos previsibles. O no tan esperado en el esquema de Cambiemos. Por ejemplo, el criterio de definición sobre el resto de las candidaturas. De acuerdo a este muy bien informado “operador” de la mesa chica porteña, Macri ya definió que si la elección de octubre representa un victoria “real” y no solo “mediática” (especialmente si gana la provincia de Buenos Aires) a nivel nacional; y si en Córdoba la ventaja de (Héctor) Baldassi es superior a los 25 puntos, el candidato a gobernador de Córdoba por Cambiemos será PRO. Es más, asegura que la decisión es todos los candidatos a gobernadores de provincias sean “amarillos”.

Según confesó, en ésta provincia los “radicales estarán entretenidos con su interna”. Cuando se cansen, Mauricio les dirá quién es el candidato. En esa y siempre teniendo en cuenta que la fuente es un “macrista de base”, las chances entre amarillos mediterráneos ubican al propio Baldassi en el podio, junto a Gabriel Frizza. Pero como siempre hay un “tapado”. Y en ese punto se confirma una versión que hace tiempo circula en los pasillos de la política cordobesa. Gustavo Santos, el Ministro de Turismo, se anota en la grilla. No de la ciudad, sino de la provincia. Este cumple un doble requisito. Es un “macrista” nuevo pero “convencido” y por eso hace profesión de fe macrista en cada movimiento. Además es de origen radical y fue funcionario del peronismo. Pero por sobre todo tendrá mucha visibilidad desde su cartera, desgrana el funcionario.