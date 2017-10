Los amigos de Quinteros

El legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, tiene fama de buen amigo. Los últimos tuits de ayer del dirigente juecista alimentan tal prestigio. El periodista comentó con su colega la interacción en la redes.

Periodista 1: Quinteros se divierte en la red social del pajarito y, para ser honesto, me sacó una sonrisa… dos, para ser exacto.

Periodista 2: Me quiero reír también. Cuente.

P.1.: La legisladora ultradelasotista Laura Labat le obsequió “pilcha” a Quinteros.

P.2.: Déjeme adivinar la marca. ¿”El Hombre”?

P.1.: Era fácil. Quinteros subió una foto de la bolsa de regalo de la tienda que el ex gobernador José Manuel de la Sota inauguró días atrás, en Río Cuarto. Con su humor característico, escribió: “Muchas gracias legisladora Laura Labat por su gesto. ¡En la calidad de la ‘donante’ está la importancia del presente!”.

P.2.: Ajá.

P.1.: No sea amargo. Después, le pidió al candidato a diputado Aurelio García Elorrio que se “despierte”.

P.2.: ¿Por? No me diga que forma parte del grupo silencioso que no votó en las PASO…

P.1.: Subió una nota de un portal web que dice que en el Registro Civil hay ocho mil DNI sin retirar.

P.2.: ¡Cómo no le avisó a su conmilitón Walter Nostrala que quiere arañar la sexta banca de Cambiemos!

P.1.: Ya le dije, Quinteros tiene fama de buen amigo.