Cambiemos, una marca cuyo éxito borró la duda entre permanecer o recuperar la autonomía partidaria. Macristas, radicales, juecistas y lilitos son enfáticos: la alianza no se rompe. La mayoría de sus integrantes, políticos de raza, aprendieron que para sobrevivir o alcanzar objetivos históricos, según corresponda, es mejor tragarse algunos sapos.

El exilio en Ecuador; el descenso al quinto puesto del candidato radical que había sido ungido para el escaparate de la boleta a pedido de los miembros del centenario partido; o la entrega de la conducción del partido, los ejemplos sobresalientes. Los designios del presidente Mauricio Macri alcanzan a todos. Luis Juez (FC), Diego Mestre (UCR) y Javier Pretto (PRO) pueden dar fe de lo expresado.

No se discute el liderazgo del mandatario nacional en la provincia. ¿Quién lo haría? En noviembre de 2015 y el pasado 13 de agosto, el fundador del PRO y sus diputados obtuvieron resultados inesperados para un partido que apenas alcanza el lustro de actividad en el territorio y una alianza que debutó en Marcos Juárez en 2014, como experiencia piloto en medio de un total escepticismo de sus miembros. Lo cierto es que el intervencionismo porteño en las decisiones centrales de Cambiemos en Córdoba y las rencillas-ambiciones propias de sus componentes no contribuyeron a aceitar los vínculos domésticos.

Los cambiemitas se preparan para un triunfo asegurado el próximo domingo, pero que les plantará un presente griego en el frente interno: iniciará el debate por el lugar de los socios con mira a las elecciones provinciales de 2019. Baldassi, Juez y los radicales Ramón Mestre y Mario Negri, los anotados.

La discusión promete se ardua porque el crecimiento de Cambiemos en la aceptación del electorado fue inversamente proporcional a la consolidación de las relaciones entre aliados. El diálogo actual se alimenta sólo de la contienda electoral, que terminará en horas. La conclusión anticipada es evidente: Macri se beneficia de las divisiones que, por el momento, no han puesto en jaque la confianza de los votantes en las urnas. A continuación, el mapa de las internas.

1) Baldassi suma enemigos

El ex árbitro internacional y los armadores del PRO Córdoba –dirigentes desafiliados de la Ucedé- no disimulan la ruptura de relaciones que tocó su punto más alto en la última elección para la renovación de autoridades partidarias de 2016. En resumidas cuentas, Baldassi buscó incursionar en la vida interna y para ello acusó de corrupto a quien fuera el presidente del espacio, Pretto, en ese momento investigado por sobreprecios en obra pública ejecutada por el Enider. La línea interna de los pioneros se completa con la legisladora Soher El Sukaria y la senadora Laura Rodríguez Machado.

No le perdonarán al árbitro la supuesta ingratitud que, podría pronunciarse, si la carrera política de Baldassi continúa en ascenso. Tampoco, le dejarán pasar el juego propio y la presunta prescindencia de dirigentes locales por parte del árbitro. El spot de campaña que comenzó a circular con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como protagonista dispara la señal de alerta de macristas, pero también de aliados. Es Baldassi el candidato de Macri. La promoción del resto será responsabilidad de “padrinos” de menor rango.

La lista de hombres que miran con desconfianza las jugadas del árbitro se incrementa. El candidato número tres de Cambiemos, Gabriel Frizza, se muestra selectivo en el momento de elegir a los conmilitones con quienes rodearse. Los ex ucedeístas “comparten” la campaña con el intendente de Jesús María. Las diferencias con Baldassi serían de “estilo”, afirman desde el entorno de otro mimado de Macri.

Por último, la línea interna de Baldassi también estaría atravesando algunas turbulencias. Es notorio el bajo perfil que asumieron sus pares “famosos”, Eduardo “El Gato” Romero y Felipe Lábaque, quienes prefieren mostrarse dedicados a la gestión y a las encomiendas que salen de encumbrados despachos nacionales. También alcanzaría a algunos “baldassistas”, por caso el vicepresidente del PRO, Andrés Díaz Yofre. La versión de un “distanciamiento” sonó con fuerza, pero fue desmentida por el también concejal de Mendiolaza, quien afirmó que la campaña insume dedicación plena.

2) Expertos en la polémica

Es conocida la incomodidad que les genera a los radicales el maratónico ascenso político de Baldassi. Como los ex ucedeístas, temen que Macri decida con encuestas en mano la próxima jugada electoral en la provincia, dejándolos en desventaja.

Lo cierto es que el jefe de Estado y su alfil, el jefe de Gabinete Marcos Peña, alimentan estas inseguridades. Como se comentó desde estas páginas, el teléfono directo que el radical Mario Negri tiene con los hombres amarillos más influyentes y su deseo de desembarcar en El Panal, irritan al mestrismo.

Otro frente se abrió en la línea que responde al intendente Mestre con el protagonismo cedido al también mestrista Orlado Arduh con la jefatura de la campaña en Córdoba. La contraofensiva no tardó en llegar cuando trascendió que el secretario de Gobierno municipal, Javier Bee Sellares, volverá a la Legislatura, pero dispuesto a arrebatarle la presidencia de bloque al “hombre orquesta” de las acciones proselitistas.

3) Juecismo se reporta con Macri

Los dirigentes del Frente Cívico prefieren tomar distancia de las discusiones internas. Afirman que el diálogo entre socios es exiguo, aunque no dramatizan esta circunstancia. “El gran elector es Mauricio Macri; nosotros nos reportamos y discutimos nuestras inquietudes con Macri o con Peña”, definió un importante referente del espacio. La estrategia del “puente” a los socios, en su máxima expresión.

4) Lilito, sólo responde a Carrió

Como Baldassi y los miembros del Frente Cívico hacen con Macri, el candidato por la CC-ARI, Gregorio Hernández Maqueda, reporta a su jefa: Elisa Carrió. Quedó demostrado que el joven tiene libertad de acción, incluso bajo riesgo de incomodar a los aliados. “Sobre el gobierno de Córdoba deambulan muchos fantasmas y muertes impunes ligadas a la política”, las últimas declaraciones de la discordia.