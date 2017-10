Mestre se quejó de no recibir ayuda del Tesoro provincial

Por Alejandro Moreno

Ramón Mestre arremetió contra Juan Schiaretti y le reclamó por la poca ayuda que, dice, ha recibido del gobierno provincial en los casi seis años que lleva como intendente de la ciudad de Córdoba. En la noche del miércoles, en Río Cuarto, cubrió su cuota semanal de críticas al peronismo.

“Es muy fácil ser federal hacia arriba y ser centralista en relación a los municipios”, se quejó Mestre en el programa de TV de Río Cuarto, Entrelíneas, en relación a que Schiaretti mantiene una porfía con la Casa Rosada por los fondos que le corresponderían a la Provincia.

“Yo, que soy intendente de la ciudad de Córdoba, no he recibido nunca una ayuda del Tesoro provincial; nunca”, aseguró el radical. Y recordó luego que se trata de “fondos que nos detraen de la coparticipación de todos los municipios el 20 por ciento, y lo distribuyen a discreción”.

En cambio, elogió al presidente Mauricio Macri, de quien dijo que sí se ocupa de las necesidades de las provincias, lo que se traduce en que “lleva adelante obras” en Córdoba.

Mestre señaló el caso de la comuna Los Pozos, donde Schiaretti entregó la semana pasada Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desatándose una polémica porque, según el radical, las gestiones fueron del Ente que él preside y no del gobernador peronista. “Fue una falta del gobierno provincial”, acusó, que perjudica la “calidad institucional”.

Además, puntualizó que la presión fiscal en la provincia de Córdoba es la más alta de Argentina. “Sin que nadie se dé cuenta, fueron moviendo Ingresos Brutos y de 0,5 lo llevaron a 5,7 puntos; es el lugar donde más alto se cobra en todo el país”, afirmó.

“Por supuesto que cuando el oficialismo provincial salió a pedir a los intendentes de Cambiemos que nos expresemos con respecto al Fondo del Conurbano -destacó en otro programa radial, Café Digital- fui el primero en salir a decir que apoyaba absolutamente el planteo por un mayor federalismo, porque el Presidente dio señales de ir en ese sentido al igual que con la reforma impositiva y la reforma laboral”.

“Lo que hay que preguntarse es si el gobernador o los gobernadores del justicialismo en la Argentina entendieron el mensaje de las urnas. Y esta discusión del Fondo se va a dar no sólo reclamándole más federalismo al presidente Macri, que ya dio muestras claras de avanzar en ese sentido, sino incorporando al debate el manejo de las provincias con los Municipios. Porque aquí observo que hay un reclamo hacia arriba, hacia la Nación, y un manejo muy diferente hacia abajo, hacia los municipios”, manifestó.

El 2019

Estas declaraciones de Mestre se interpretan tanto en el marco de la campaña por las elecciones del 22 de octubre como en los preparativos por la carrera hacia la candidatura a gobernador de Cambiemos, que el intendente de Córdoba disputará con Mario Negri.

“Comienza el principio del fin de un ciclo, veinte años es mucho” tiempo en el gobierno, consideró. “Es bueno que haya alternancia”, opinó.

Mestre celebró la formación de la alianza Cambiemos en la provincia de Córdoba: “antes teníamos dificultades para relacionarnos, pero hemos tenido madurez para lograrlo”.

“Después de octubre vamos a trabajar en un proyecto”, afirmó.