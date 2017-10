El clásico en Alberdi, una cuestión política

Existieron gestiones desde el Panal y Cosedepro para que Belgrano sea local de Talleres en el Mario Kempes y no en su cancha, por razones de seguridad, a 15 días de las elecciones legislativas. No hubo consenso a pesar de la primaria postura de Diego Hak.

Por Federico Jelic

Alberdi vibrará de pasión. Desbordará algarabía desde las tribunas en el “Julio César Villagra” cuando se reedite una nueva edición del clásico cordobés, entre Belgrano y Talleres, a jugarse en el barrio y fuera del Mario Kempes. El conjunto “Pirata” es local, y en su escenario remodelado, ampliado para 30 mil almas, y más allá de que ahora todo está definido y programado, hubo otro partido “clásico” entre los organismos de seguridad, porque hubo intenciones de Cosedepro y también, en voz baja, de sectores cercanos al Ministerio de Seguridad, de trasladar el derby cordobés al estadio Mundialista.

¿A qué se debió? Y es lógico: razones políticas. A pocos días de las elecciones legislativas, con un reñido final y con movimientos aparentes, no consideraban oportuno desde el oficialismo del Panal algún incidente en las tribunas que empañe a los responsables principales de brindar garantías. El pase de facturas podría tomar dimensiones trascendentes en el lugar que más daño puede causar: en las urnas.

Hubo reuniones, planteamientos y deliberaciones, pero para que se confirmara el partido en Alberdi existieron pactos de toda naturaleza probable. Y se jugó otro partido, con Diego Hak en medio del fuego cruzado. El actual Secretario de seguridad ciudadana tomó estado público cuando puso en la encrucijada la realización del clásico en un escenario ubicado en un barrio residencial. Desde su investidura opinó y bregó para que la mudanza al máximo coliseo cordobés sea una realidad. Con directivas desde el Panal, claro está. Final feliz pero no fue todo tan sencillo.

Hak y el Cosedepro

Desde 2008 ya rige con total soberanía en las decisiones el COSEDEPRO (Comité de Seguridad Deportiva de la Provincia), ente creado con la finalidad de organizar los operativos de seguridad de los espectáculos deportivos en Córdoba, fundamentalmente el fútbol. El primer presidente fue José Tanús Rufeil, actual vice de Andrés Fassi en Talleres y padre de Rodrigo, alcalde de la localidad de La Calera, por el lado del justicialismo; y actual ministro de Desarrollo social. Desde su génesis, el Comité contó con la presencia de Diego Hak, en nombre de la secretaría de participación ciudadana. La policía central, la Agencia Córdoba Deportes, Municipalidad y la Provincia fueron los otros eslabones que conformaron dicho organismo, que fueron catalogados en la jerga popular por ser hinchas de Talleres.

Y sí. Rufeil padre es vice albiazul y socio de toda la vida, como de San Lorenzo de Córdoba. Hak tampoco es ajeno a esa pasión: en redes sociales nunca ocultó su simpatía por el club de barrio Jardín. Lo que ocurre es que en tiempos de Talleres en el Argentino A, hubo varios movimientos políticos para que Alumni de Villa María y Sportivo Belgrano de San Francisco fueran locales del albiazul en el Mario Kempes y no en sus estadios. En la mayoría de los casos por consenso. Nunca lo pudieron lograr con Estudiantes de Río Cuarto. Eso sí: todo bajo la bandera de la seguridad, por más que pueda interpretarse alguna acción manipuladora. Igual, hubo sospechas…

Entonces cuando Hak planteó la necesidad de una reunión entre las partes involucradas, deslizando por lo bajo la posibilidad de que Belgrano sea anfitrión en el Kempes y no en Aberdi se generaron algunos inconformismos “dialécticos”. “El sentido común lleva a que tomemos los recaudos necesarios para un partido de alto riesgo. Hay que minimizar cualquier factor que pueda dejar consecuencias negativas y dolorosas. Que nos sirva la experiencia de la desgracia que vivió Córdoba con la muerte de un hincha, que también provocó serias sanciones para un club”, argumentó Hak.

Sin embargo, no tuvo demasiado consenso porque la muerte de Emanuel Balbo se dio en una trifulca entre propios hinchas de Belgrano y en el Kempes. Y como persisten las obras en el anillo perimetral de la Avenida Circunvalación que hoy interfieren entre los ingresos y egresos del mundialista por la Avenida Ramón J. Cárcano, conspiran a favor de la ralentización del tráfico en una zona donde cada vez se hace imposible transitar cuando hay algún espectáculo deportivo, musical y religioso. Es decir, tampoco tiene todas garantías. Y en eso se aferraron en Belgrano.

Alberdi, raspando

Ante Tigre, la Jefatura de Policía había realizado algunas inspecciones como hicieron el día de la reinauguración de las nuevas tribunas ante San Martín de San Juan, detectando algunos asuntos edilicios y también de logística que debieron ser atendidos. Ante Talleres es un partido catalogado de “Alto Riesgo” por razones obvias, sin embargo, más allá de las aprobaciones municipales, todo indica que el traslado al Mario Kempes tenía aparejado algunos tintes políticos.

Ojo, esto sin dejar de lado que la habilitación de la tribuna Hualfin se dio con bastante celeridad, de todas formas, estaba claro que desde la Policía y desde el Panal querían evitar por cualquier circunstancia algún incidente o episodio de violencia que sea un lastre de cara a los comicios legislativos.

El presidente de Belgrano Jorge Franceschi expuso la postura de la dirigencia en la reunión de Cosedepro, ofreciendo garantías suficientes como para albergar al clásico. Presentaron en el cónclave su “Plan integral de Seguridad” para los partidos en Alberdi, después de que la entidad rubricara un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y con el Colegio de Psicólogos de la Provincia, en pos de trabajar sobre el núcleo de la violencia en las canchas: la cultura del hincha. Y desde entonces, recurrieron al lema de la “no violencia”, “somos rivales, no enemigos” y hasta diagramaron el ingreso de los colectivos juntos al estadio”. De hecho la conferencia de prensa previa al derby se realizó en Alberdi, con presencia de ambos técnicos y hasta la figura de Pablo “Cholo” Guiñazú, respetado por ambas hinchadas. Todo sea por un clásico en paz. El Cosedepro (dirigido hoy por Rody Guerreiro) aceptó.

Hak acorralado

Los hinchas de Belgrano fustigaron a Hak cuando había planteado la posibilidad de la mudanza. Su identificación con Talleres fue el ojo de todas las críticas. Y Hak tampoco había cosechado mucho cariño por barrio Jardín, después de que insinuara una posible detención o indagatoria al volante Emanuel Reynoso, después de que protagonizara un confuso incidente con unos amigos, en un tiroteo en barrio Ituzaingó. Su figura como “partícipe” necesario fue motivo de investigación y hasta se deslizó que pueda ser detenido si se presentaba a jugar porque es obligación “dar el ejemplo a la sociedad sobre estas conductas indebidas que se dan en la sociedad”. Intervino el propio Fassi. Y eso que Hak es de Talleres, acto que puede tomarse como independiente sin importar color de la camiseta.

Lo cierto es que desde el Panal le ponen velas al clásico. En tiempos electorales, buscando cautivar al votante, no le vendría bien un Belgrano-Talleres suspendido por violencia y disturbios. La mirada política siempre figura cerca de todo acontecimiento social y deportivo, sobre todo si puede traer posibles consecuencias. Hak tomó nota. Policía, Cosedepro y Belgrano también.