Causa “Magistrados”: prontuario de Gonella figuró en el juicio

El seis de noviembre, el Tribunal Oral Federal Número 2 dictará sentencia en la causa en la cual cuatro ex funcionarios del fuero son enjuiciados desde cinco meses, por presunto encubrimiento e incumplimiento de sus deberes durante la última dictadura.

Se trata de Carlos Otero Álvarez (ex secretario) ); de Antonio Cornejo (ex fiscal); de Miguel Puga (ex juez) y de Ricardo Haro (ex defensor oficial).

En el marco del tramo final del debate, a principios de mes, el Ministerio Público -representado por Carlos Gonella y Facundo Trotta- reclamó duras condenas: para Otero Álvarez pidió siete años de prisión e inhabilitación por el doble tiempo, cuatro más que la querella; para Cornejo y Puga solicitó cinco años de cárcel y para Haro dos, de ejecución condicional.

Durante su alegato, Gonella aseguró que “el terrorismo de Estado contó con la connivencia de la mayoría de sus magistrados” y estimó que durante el proceso “quedó acreditado que no se realizaron diligencias para investigar crímenes de lesa humanidad”.

El martes de esta semana fue el turno de los abogados de Cornejo, Puga y Haro, quienes exigieron la absolución de sus defendidos.

Carlos Lescano Roqué, por Cornejo y Puga, planteó que correspondía que sus asistidos fueran exculpados por “falta de certeza de los hechos imputados” y valoró que al caso no le corresponde la aplicación del calificativo de lesa humanidad y que, por ello, debería haber prescripto.

Por su parte, Benjamín Sonzini Astudillo, representante de Haro, manifestó su sorpresa por el punto de vista de los acusadores, pero recordó que ni los fiscales ni los jueces condenan, sino la prueba.

El miércoles habló el defensor de Otero Álvarez , el conocido e histriónico penalista Marcelo Brito.

Sin medias tintas, afirmó que durante el juicio “se habló mucho de lo político y poco de lo jurídico” y sostuvo que el ex secretario es “perseguido”.

Britto objetó duramente la acusación firmada por Trotta y dijo que fue realizada con “mala fe”.

Además, manifestó que quería que terminara “el calvario” de Otero Álvarez, a quien Gonella le enrostró la omisión de denunciar allanamientos y detenciones ilegales y de investigar torturas y ejecuciones, descartando que hubiera sido “un mero fedatario”, definiéndolo, en cambio, como “un burócrata eficiente” con poder de decisión.

Para Britto, el fiscal habló con “ligereza” y descartó que el imputado hubiera suscripto actos procesales impropios; por el contrario, sostuvo que su desempeño fue “impecable”.

En esa dirección, reiteró que a su defendido no le correspondía actuar, ya que era secretario, y puso en tela de juicio la objetividad de los dos fiscales.

Durante otro pasaje de su extenso alegato, que duró más de cinco horas, cuestionó la “autoridad moral” de Gonella. Así, instaló el prontuario del funcionario -procesado por prevaricato, por su actuación irregular en el marco del expediente conocido como “la ruta del dinero K”, y cerca de ir a juicio- al debate oral.

El ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo, tampoco se salvó. Cabe recordar que en agosto declaró por haber sido abogado defensor de presos políticos. Aludiendo a sus dichos, Britto se preguntó por qué, si consideraba que el Poder Judicial de aquel momento era un “simulacro”, no lo denunció.

Paralelamente, le advirtió a los jueces que debían tener el cuenta a la hora de sentenciar que se trataba “de hacer una reconstrucción histórica de lo que pasó 40 años atrás”, con leyes actuales o con la visión actual del derecho.