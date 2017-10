UPC planea descentralizar cierre de campaña (sin acto masivo)

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

A una semana de los comicios generales, el gobernador Juan Schiaretti protagonizó un spot electoral donde pide el voto para la lista que patrocina. Lo hace con un tono menos confrontativo que el utilizado durante la fase previa a las PASO, que lo tuvo como protagonista excluyente de la campaña desde donde lanzó varios dardos con el blanco puesto directamente en el Presidente.

Ahora, tras el giro discursivo marcado por el nuevo equipo comunicacional, le dice a los cordobeses en esa propaganda que se queden tranquilos que con “Mauricio” la Provincia seguirá haciendo obras, pero focaliza su mensaje proselitista en lo que el PJ intentó instalar como eje: Córdoba vs. centralismo porteño. Desde allí, desde la distorsión en la administración de los fondos federales, Schiaretti promociona la boleta que además del vicegobernador, integra también su esposa Alejandra Vigo.

En el Centro Cívico manejan números que ubican a Unión por Córdoba (UPC) unos puntos más arriba del 28,5% cosechado el 13 de agosto, aún así, saben que no será posible revertir el resultado. Mientras Cambiemos sueña con lograr una marca que le permita desembarcar en el Congreso con seis diputados cordobeses, el peronismo busca –por lo menos- conservar los tres escaños que pone en juego el domingo 22.

El miércoles por la tarde, el ministro de Gobierno y jefe de campaña de hecho, Carlos Massei, mantuvo una reunión en el Panal con legisladores, funcionarios y coordinadores de la campaña. Allí se repasó el trabajo territorial realizado hasta ahora y se les pidió a los referentes reforzar la tarea en el interior provincial donde, según reconocieron, enfrentarán mayores inconvenientes. La zona sur del mapa cordobés es el foco que más preocupa en el PJ.

En cambio, en Capital aseguran haber mejorado después de poner en marcha el esquema de “interventores” por seccional, y se entusiasman con achicar la brecha de 26 puntos que la fuerza de los globos amarillo obtuvo por encima del oficialismo en el principal distrito electoral de la provincia.

Lo cierto es que los resultados del 13A obligaron a UPC a dar un viraje en su campaña, y desde entonces sobrevinieron cambios. Los candidatos unificaron el mensaje electoral y no se corrieron de la línea marcada; se modificó el logo y el eslogan; y el gobernador mantuvo un perfil electoral más bajo, entre otros tantos aspectos.

El nuevo enfoque con el que la lista de UPC transita este último camino hacia las legislativas tocó hasta las fibras más íntimas de un partido que, por ejemplo, desde hace un tiempo decidió no pasar la marcha peronista en sus actos.

Frente a un Cambiemos que rompió con muchos de los moldes de la vieja política, el PJ se vio obligado a apretar el F5 y a pararse desde otro lugar en la contienda electoral.

Siguiendo esa lógica, atrás parecen haber quedado los multitudinarios actos de cierre electoral atravesados por el humo de choripán o las típicas caravanas peronistas recorriendo las calles de la ciudad.

Ahora, el oficialismo cordobés evalúa otras modalidades previo al inicio de la veda electoral. En ese sentido, UPC considera descentralizar el acto de cierre y realizar, en cambio, varios encuentros pero distintos en puntos de la provincia.

En la primera parte de la campaña, el PJ cerró en Estudio Teatro de esta ciudad, una acto de concurrencia moderada que tuvo como principales oradores al gobernador Schiaretti y al ex mandatario José Manuel de la Sota.

Ahora, se analiza realizar un evento en Capital y otros en algunas ciudades como San Francisco, de donde es Martín Llaryora, y Río Cuarto, por ejemplo. Si bien aún la decisión no está tomada, sí se sabe que no se convocará al peronismo cordobés a un acto multitudinario como ocurrió en las campañas de años anteriores.

Vale recordar que el presidente Mauricio Macri ya confirmó que Cambiemos cerrará la campaña en la ciudad de Córdoba y el Orfeo será sede del escenario 360º desde donde el jefe del PRO le hablará a todo el país.