Schiaretti y Cambiemos disputan el “voto campo”

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

A diez días del partido final, el que realmente vale y que determinará cómo quedará el tablero político cordobés de cara a la nueva conformación del Congreso Nacional pero sobre todo rumbo al 2019, Provincia y Nación vuelven a tensionar la cuerda.

Y esta vez, no fueron las diferencias en los números de la pobreza los que provocaron cruces entre los gobiernos de Unión por Córdoba y Cambiemos, sino la crítica cordobesa por la centralización de los recursos hacia la administración central.

Ayer, el propio gobernador Juan Schiaretti en su discurso de apertura del Congreso Crea Tech que se desarrolla en esta ciudad, reclamó al gobierno de Mauricio Macri la eliminación de las retenciones a la soja y demandó un mayor federalismo en la distribución de los recursos.

“En el caso de Córdoba, el año pasado el estado nacional se llevó 23 mil millones de pesos en concepto de retenciones a la soja y volvieron solamente dos mil. Lo grave es que esos 21 mil millones de pesos quedan como subsidios en Capital federal y el Conurbano, que recibieron subsidios por sobre el resto de las provincias por 74 mil millones de pesos”, disparó el mandatario provincial frente a referentes, productores y emprendedores del sector agropecuario. “Se imaginan –continuó- cuanto más podría progresar nuestro productor, incorporando maquinaria y nueva tecnología si esos recursos quedaran aquí”, se quejó.

Esa demanda sigue la línea del mensaje que Unión por Córdoba (UPC) buscó instalar como eje en este segundo tramo de la campaña y por ese carril se conducen todos los candidatos peronistas. Reforzar las diferencias que en materia de subsidios nacionales y envío de fondos existen entre Buenos Aires y Capital Federal respecto a Córdoba es el propósito del PJ. Por eso, desde UPC remarcaron que en el Presupuesto 2018, la Nación proyecta gastar en la Ciudad de Buenos Aires 9 veces más por habitante que en el resto del país, entre otros puntos.

Schiaretti reiteró la necesidad de llevar adelante una reforma que privilegie la producción y posibilite la llegada de más recursos a las provincias. En ese marco pidió avanzar en la eliminación de las retenciones a la soja en un periodo de dos años y, al mismo tiempo, gravar la renta financiera como alternativa para no desfinanciar al Estado.

“Porque no se puede castigar la producción, mientras que los que especulan financieramente hace como 30 años que no pagan. Basta de gravar la producción, vamos a gravar la renta financiera como corresponde. Esto es lo que tiene que estar en la agenda de esta Argentina nueva, que ha encarado otro rumbo y que tiene que debatir cómo se organiza fiscalmente”, sostuvo.

Cruce

El reclamo del gobernador a la Nación para que elimine por completo, en dos años, las retenciones a ese cultivo y se comience a gravar la renta financiera, encontró rápidamente un contrapunto en representantes de Cambiemos.

Mientras el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, recorría algunas localidades del interior provincial y se reunía con productores del agro, desde esta capital el Secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri, le respondía a la Provincia. “Escuché a un gobernador en campaña y está bien. Tiene lógica, pero creo que también lo podría haber dicho en el gobierno anterior”, disparó.

Tras ello, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, se subió a la polémica y consideró que Córdoba tiene “la autoridad moral” para realizar este reclamo porque “siempre defendió y defiende los recursos de los cordobeses”.

Además sostuvo que Córdoba, y el propio Schiaretti, desde 2008 viene repitiendo eso: “No sé Negri dónde estaría en esa época, pero nosotros reclamamos por la eliminación de las retenciones y por el respeto de los fondos que aportan los cordobeses”.