Con Frigerio, Cambiemos ataca cuna de Llaryora

La provincia de Córdoba nuevamente recibirá hoy a uno de los miembros de más alto perfil del gabinete nacional. El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, visitará tres ciudades del interior cordobés para reforzar las posiciones de Cambiemos de cara a los comicios del 22 de octubre.

La selección de las tres paradas que hará el ministro en la provincia fue realizada quirúrgicamente por el comando de campaña cambiemita, y apunta a descontar posiciones con Unión por Córdoba.

Tras aterrizar en Villa María, territorio del justicialista Martín Gill, Frigerio se dirigirá acompañado por el capolista Héctor “la Coneja” Baldassi a San Francisco, cuna del vicegobernador y primer candidato del oficialismo provincial, Martín Llaryora. Deán Funes será la última parada del titular de la cartera política, desde donde buscará influenciar las poblaciones aledañas.

A una semana del cierre de campaña, Cambiemos quiere optimizar su desempeño en puntos clave de la provincia, con San Francisco como el principal de ellos, con la esperanza de alcanzar el 50 por ciento de los votos a nivel provincial la semana próxima.

Estrategia quirúrgica

Proveniente del peronismo, Frigerio es uno de los ministros de mayor vuelo político en el gabinete de Mauricio Macri. En su rol de ministro del Interior, le toca lidiar con el colegio de gobernadores, copado en su gran mayoría por referentes del Partido Justicialista que no dudan en tensar negociaciones en busca de recursos para sus provincias.

Al igual que la mayor parte de los ministros nacionales, Frigerio ha dedicado una buena parte de las últimas semanas a realizar visitas en distintas provincias, acompañando a los candidatos legislativos de Cambiemos en cada una de ellas.

En Córdoba, “la Coneja” Baldassi será el coprotagonista de la jornada, aunque desde el comando de campaña de Cambiemos advirtieron que alguno de los candidatos radicales podría sumarse a la gira.

El exárbitro esperará a Frigerio en el aeropuerto de Villa María, donde brindarán una conferencia de prensa para los medios locales al mediodía. Gobernada por Gill, exkirchnerista y actual devoto de Unión por Córdoba, Villa María es una de las localidades más pobladas en las que Cambiemos obtuvo un triunfo rotundo, duplicando los votos obtenidos por Unión por Córdoba. Sin embargo, exposición mediática en ese punto puede irradiar a las localidades vecinas, donde Cambiemos confía en crecer.

Un helicóptero esperará al ministro y a los candidatos para trasladarlo hacia San Francisco, ciudad de origen del vicegobernador Llaryora. Esta es la principal ciudad de la provincia en la que Unión por Córdoba logró un triunfo por sobre Cambiemos, y será donde el ministro ponga el mayor énfasis de su recorrida.

Los cambiemitas confían en que el mix de alta imagen positiva del presidente Macri en las zonas agropecuarias de la pampa húmeda y el fervor antikirchnerista del electorado en dicha región le permitirá al oficialismo nacional mejorar sus guarismos.

Los estudios de opinión que manejan en el bunker de Cambiemos los ponen un par de puntos porcentuales por encima del peronismo provincial. Sumar San Francisco a los triunfos obtenidos en la Capital, Río Cuarto, Villa María, Carlos Paz, Alta Gracia y Río Tercero no sólo inflaría los guarismos provinciales, sino que daría un duro golpe a uno de las principales figuras del peronismo para los comicios del 2019.

Finalmente, Frigerio y Baldassi se trasladarán hasta Deán Funes, en el norte cordobés. Allí, la tarea será reforzar el trabajo ya realizado por la radical Soledad Carrizo, oriunda de la zona.

Al cierre de esta edición no estaba confirmado si Frigerio pernoctaría en la provincia, en cuyo caso podría sumar una actividad mañana por la mañana en ciudad de Córdoba.