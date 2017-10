Elecciones Suoem: sin Daniele (y con gran apatía)

Por Felipe Osman

Hoy los empleados municipales votan a las autoridades que gobernarán el Suoem durante los próximos tres años. El menú que encontrarán en el cuarto oscuro estará compuesto sólo por dos alternativas: la históricamente oficialista lista Verde, liderada por Beatriz Biolatto y promovida por Rubén Daniele, por un lado; y la trotskista lista Fucsia, encabezada por Susana Rins. Pero estas elecciones, por razones varias, no son en nada equiparables a las que han tenido lugar en los últimos 33 años. En primer lugar, por primera vez desde el regreso de la democracia, Rubén Daniele no encabezará la lista Verde, que ha regido los destinos del sindicato municipal durante las últimas tres décadas y que se posiciona –casi con seguridad- a ganar hoy las elecciones. El histórico gremialista quedó tocado por el decreto de Mestre que declaró su “estado jubilatorio”. Entonces, si bien la jueza Sofía Andrea Keselman suspendió “provisionalmente” los efectos de este decreto mediante una medida cautelar, Daniele ha preferido dar un paso al costado, temiendo una intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación en el caso de que un fallo definitivo lo inhabilite para ocupar cargos gremiales.

Pero cuando hablamos del aún Secretario General, un “paso al costado” no significa –en absoluto- un “paso al costado”. Ya sea por desinterés, incapacidad o necesidad de nivelar algunas cargas antes de dejar de manejar los hilos del sindicato, Daniele no ha construido una transición. Todo esto, por supuesto, en desmedro de sus representados, cuyos intereses quedarán ahora mucho más desprotegidos si, como se presume, la sucesión desata una encarnizada lucha entre facciones.

El gremialista decidió, para permanecer al frente del Suoem, aún sin ocupar un puesto en la Comisión Directiva, poner a Beatriz Biolatto –su pareja- al frente de la lista Verde. Tendió una celada a sus posibles competidores arguyendo que él mismo volvería al sillón principal del gremio antes de julio próximo y, una vez cerradas las listas, ya nada hubo que hacer para los engañados.

En segundo lugar, estas elecciones presentan la particularidad de la apatía con la que parecen ser recibidas. Reinaba hasta ayer en los pasillos del Palacio 6 de Julio y el resto de las reparticiones municipales, un singular desinterés por los comicios de hoy, por lo que se espera una baja participación. Ahora que “el Gringo” no es candidato, la planta percibe una situación de orfandad, y los “compañeros” pueden sentirse más resueltos a ignorar los designios del sindicato. Aún así, debe tenerse en cuenta que 33 años al mando del aparato electoral del Suoem no habrán pasado en vano, y los delegados estarán prestos a prometer beneficios o la pérdida de los mismos a las áreas que decidan apersonarse o no ante las urnas.

Respecto a los resultados, no se cuenta con sondeos que permitan adelantar ninguna tendencia, pero la lista Fucsia -única alternativa a la oficialista lista Verde- se entusiasma con pescar en río revuelto. Si bien los trotskistas jamás han superado el 5% de los sufragios, las particularidades de estos comicios dejan una puerta abierta a soñar con un crecimiento significativo en su cosecha.

Las mesas percibirán los sufragios hasta las 18 y se espera contar con los resultados de la elección entre las 19 y las 20.

Renuncia

Diego Sebastián Masuero Martínez, quién ocupa el lugar de segundo congresal suplente en la lista Verde, reveló a Alfil que renunciará a esa postulación. Además, solicitó a este medio su derecho a réplica en virtud de la nota publicada en la edición del día 10 de octubre.

En el referido artículo se informó que, a causa de haber existido agresiones de Masuero hacia el director del CPC Ruta 20, pesaría sobre el primero una orden judicial de no acercarse al funcionario. El empleado, en cambio, alega que no existe sobre él ninguna medida de restricción, sino que no concurre a su lugar de trabajo por encontrarse con carpeta psiquiátrica. Renglón aparte, debemos remarcar la habitualidad con la que este tipo de licencias suelen ser solicitadas por los agentes para no prestar servicios por largos períodos de tiempo.

*(Consultá en nuestra edición digital el audio en el cuál Masuero afirma renunciará a la lista que lo lleva por candidato).