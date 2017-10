Áreas operativas preludian caos en el Suoem

Por Felipe Osman

Mañana se llevarán a cabo las elecciones del Suoem. Se trata de las primeras en más de tres décadas sin Rubén Daniele a la cabeza de la lista que lo ha hecho Secretario General en once oportunidades. De hecho, el prepotente gremio municipal no reconoce a otro líder capaz de aunar la tropa desde el regreso de la democracia. Y esta es la principal circunstancia que debe preocupar a la lista Verde.

Para empezar, temen en estos comicios una baja participación. Al parecer, Beatriz Biolatto -“vicaria” de Daniele al frente de la Secretaría General- no desataría grandes pasiones entre los municipales. Tal es así, que el cierre de campaña realizado este lunes por el histórico capolista y su aspirante a la regencia en las reparticiones operativas de barrio observatorio, la concurrencia fue verdaderamente magra.

Pero aún más que a esto, los “verdes” temen a un avance importante de la trotskista lista Fucsia, que históricamente no ha llegado a dar ningún dolor de cabeza a la lista oficialista, pero que, dadas las circunstancias, podría darse con una “cosecha record” mañana en las urnas.

Ahora bien, al margen estas preocupaciones de tinte electoral, lo que de seguro debe quitar el sueño a la lista que vaya a ungirse al frente del Suoem –casi con seguridad, la lista Verde- es el estado de ebullición en el que se encuentra la planta municipal en estos tiempos. Y a la cabeza de ellos, las áreas operativas.

Ilustremos lo antedicho con un ejemplo. El lunes pasado, en la esquina de calle Paraguay y Laprida, lugar en que se encuentran emplazadas varias reparticiones municipales, aparecieron pintadas las siguientes leyendas: “Fernández traidor, vendiste las áreas operativas” y “Ariel Quiñoses (sic) Sec. Gral. 2018 Suoem”. Alude, la primera, a Ángel Raúl Daniel “Chiquito” Fernández, referente de las áreas operativas, y la segunda, a Ariel Quiñone, dirigente gremial que en otros tiempos fuera opositor a Daniele, pero que no ha entrado en juego en estas elecciones.

Los grafitis dejan entrever el descontento de las áreas operativas con la candidatura de Beatriz Biolatto, impulsada por Daniele como un interinato y sincerada, luego, como su “representante” en la Secretaría General.

Además de ser una populosa porción de la planta municipal, las áreas operativas constituyen uno de los sectores más belicosos, entre los cuales Daniele no ha logrado hacer pie –al menos, en los últimos tiempos- y que responden, o solían hacerlo, a Fernández.

Ahora, con el “Chiquito” ocupando el segundo lugar de la oficialista lista Verde, como secretario Adjunto, las áreas operativas manifiestan su disconformidad, interpretan el presunto pacto de Fernández con Daniele como una “traición”, y dejan ver que no resultará una tarea nada fácil, cuando no imposible, controlar el desbande con Biolatto al frente del gremio.

Por otro lado, las pintadas enlazando la figura de Ariel Quiñone como candidato son más que curiosas. En primer lugar, porque, como dijimos, este dirigente no juega en estas elecciones, y su mención parece entonces más destinada a despistar acerca de la autoría de los grafitis que a respaldar al gremialista.

También debemos decir que este “paso al costado” del delegado de Recursos Tributarios no respondería a una defección frente a Daniele, sino más probablemente a una falta de oportunidades reales. Quiñone es uno de los referentes gremiales que, junto a Fernández, no tenían chances reales de derrotar a una lista liderada por Daniele, pero que de haber tenido la certeza de que Daniele no sería candidato –ni siquiera luego de un “interinato” de Beatriz Biolatto- probablemente hubieran preparado listas propias.

Otro detalle que genera cierta suspicacia es la fecha. La pintada habla de elecciones en 2018, cuando el próximo turno electoral debería tener lugar a fines de 2020. ¿Busca acaso el mural predecir un final anticipado para la gestión de Biolatto?