Mestrismo ultra quiere pelear la presidencia del bloque legislativo

Javier Bee Sellares quiere ocupar la banca legislativa que ganó en 2015 por la Capital. Pero, además, pretende ser el presidente de bloque. Arduh, el actual titular, no cedería el espacio. Habrá duelo.

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

En la Unión Cívica Radical, la interna nunca descansa. Ni siquiera en plena primavera electoral, con el anuncio de una victoria rotunda de la alianza Cambiemos el 22 de octubre. Todos mueven las piezas, pero los mestristas lo hacen más evidente. Una batalla que se librará después de la elección será la presidencia del bloque de legisladores provinciales.

El actual secretario de Gobierno de la Municipalidad, Javier Bee Sellares, ya confió a sus íntimos que pretende ocupar la banca en la Legislatura que ganó en 2015, y de la cual se ha mantenido a distancia renovando la licencia cada seis meses. El legislador en suspenso fue el candidato por el departamento Capital, pero enseguida cedió su lugar a la suplente, Ana Ferrando, para integrar el gabinete de Ramón Mestre.

Bee Sellares es uno de los muchos anotados en la carrera por la sucesión de Mestre, y seguramente calcula que desde la Legislatura podrá proyectarse mejor sobre el electorado capitalino que como funcionario municipal. Tiene lógica: siempre resulta más fácil crecer como opositor que como oficialista. Puede imaginarse una mejor cosecha atacando a Juan Schiaretti que defendiendo al intendente de Córdoba.

Pero la pantalla se consigue con más continuidad desde la conducción de un bloque que desde el llano, por lo que ya adelantó que su incorporación a la Cámara debe ser desde la presidencia.

El actual presidente es Orlando Arduh, quien ocupa esa silla desde el recambio legislativo de 2015. Arduh también figura en la nómina de aspirantes al Palacio 6 de Julio y nada hace suponer que cederá dócilmente ese cargo.

Tanto Bee Sellares como Arduh pertenecen al grupo Confluencia, es decir al mestrismo, pero en el círculo rojo del intendente habita aquél, y no éste. Incluso, la designación de Arduh como jefe de campaña de Cambiemos fue respondida con la creación del comité paralelo del Comité Central, fogoneado por el mestrismo.

El bloque radical se deberá preparar para votar, sin que ningún grupo pueda adjudicarse una mayoría, ya que hay legisladores mestristas (con sus matices) y aguadistas, además de otros que juegan en forma individual, como Miguel Nicolás o Antonio Rins.

Bee Sellares llegará a la Cámara agitando su pasaporte mestrista, pero encontrará un universo interno muy repartido. Arduh preside el bloque, la aguadista Elisa Caffaratti es vicepresidente 1° de la Cámara y Miguel Nicolás integra el Jury. Un statu quo que será digno de ver si alguien lo quiere romper en homenaje a Mestre, quien ya no es el único aspirante a la Gobernación 2019.

Otras disputas

La batalla por la presidencia de la bancada -que en la práctica significa la primacía del interbloque Cambiemos- no es la primera que se libra con mayor o menor ruido en la interna del radicalismo cordobés. Otros casos: la Junta Electoral de la UCR intentando bloquear la posibilidad de que Mario Negri sea presidente del Comité Nacional; el Comité Central creando un comando de campaña paralelo al de la alianza Cambiemos; las mujeres organizando un acto que concluyó con arengas de “Mestre gobernador. Todas maniobras impulsadas en el Palacio 6 de Julio que anticipan un mestrismo hiperactivo para después de la noche de los festejos, y con la mirada puesta en el 2019.