Oferta electoral Daniele tiene cinco sumariados

Por Felipe Osman

El jueves próximo, los empleados municipales concurrirán a las urnas para elegir las autoridades que comandarán al Suoem por los próximos tres años. Podemos decir -ahora sí- tres años, ya que el propio Rubén Daniele ha dado por tierra su enrevesado plan de “acortar” el mandato de Beatriz Biolatto si, como se presume, la lista Verde termina haciéndose con la victoria. Al parecer, el histórico capo del gremio ha recapacitado, y prefiere ahora conformarse con manejar los hilos del sindicato sin ocupar el sillón de la Secretaría General. O, habiendo ya disuadido a otros posibles candidatos, ha manifestado sus pretensiones reales de controlar el gremio con la firma de Biolatto (su pareja).

En el cuarto oscuro los municipales estarán convidados a elegir, entonces, entre dos listas. Por un lado, la trotskista lista Fucsia, liderada por Susana Rins. Por el otro, la Verde, que llevará como Secretaria General (formal) a Biolatto, y como líder real, detrás de escena, a Daniele. Una verdadera remake peronista del ’73: Biolatto al gobierno, Daniele al poder.

Pero la “inclusiva” lista Verde no sólo presentará en lo más alto a una candidata “muleto” que no operará como líder real. Además, brindará cobijo a cinco “compañeros” sumariados, que necesitan de los fueros gremiales para no pagar por sus faltas, que en dos casos son lisa y llanamente delitos penales.

Ernesto Damián Bizzi, que integra la lista oficialista como Secretario de Prensa y Difusión, se encuentra sumariado por agredir a la ex directora de Prensa de la Municipalidad, Andrea Ortiz. Según fuentes cercanas al Ejecutivo Municipal, el decreto que declare su cesantía no tardaría en llegar, pero no antes que una condena en sede penal.

Un caso similar es el de Diego Sebastián Masuero Martínez, que ya en el fondo de la lista Verde ocupa un lugar como segundo congresal suplente. Masuero presta servicios en el CPC de Ruta 20, y fuentes aseguran, desde la Municipalidad, que habría agredido al director del Centro de Participación Comunal. De hecho, “presta servicios” es solo una forma de decir. Al parecer, Masuero sólo concurre a su lugar de trabajo para marcar tarjeta en el reloj que controla el ingreso y egreso de los empleados, dado que pesaría sobre él una orden de restricción de acercamiento emitida por la justicia, por la cual el agente debe guardar una prudencial distancia de quien fuera destinatario de sus agresiones.

Los otros protegidos del Suoem, a los que los municipales consentirán en dar cobijo si deciden apoyar a la lista Verde, son: Carlos Alberto Molina, como subsecretario Administrativo y de Actas; Roberto Lafure, subsecretario Gremial; y Margarita del Valle Tezeira, Secretaría de Previsión Social.

En la Secretaría General de la Municipalidad, a cargo de Daniel Arzani, se encuentran los expedientes en los cuales se investigan los casos antes mencionados. Y fuentes allegadas a ese despacho indican que dada la diferente gravedad de las faltas, algunas serían sancionadas con la pena máxima, la cesantía de los agentes, y otras, solo con suspensiones. Sin embargo, el Ejecutivo Municipal no decretará la imposición de estas penalidades antes que tengan lugar los comicios internos del Suoem. Hacerlo implicaría que el mismo Daniele intentara victimizar a la lista Verde y, tal vez, hasta lograr cierta empatía entre los municipales.

Si la lista Verde gana la conducción del Suoem el jueves, estos cinco empleados municipales quedarán protegidos por los fueros gremiales dispuestos por la ley de Asociaciones Sindicales, y en el caso de que la Municipalidad decida sancionarlos por la comisión de sus faltas, solo podrá hacerlo una vez que la Justicia emita una resolución excluyéndolos de esa garantía.