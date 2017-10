Parece que alguien se acuerda

Por J.C. Maraddón

Durante los bombardeos que asolaron a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, debe haber sido muy difícil mantener la fortaleza moral de una población que vivía bajo la pesadilla de una factible invasión alemana a su territorio. Sobre todo en los primeros años del conflicto, antes de que los Estados Unidos tomarán la decisión de intervenir, no cabían dudas de la supremacía de las fuerzas de Hitler por aire y por mar. Sólo quedaba a los ingleses resistir a la espera de que la situación se revirtiera o que la derrota no fuera todo lo catastrófica que, se vislumbraba, podía llegar a ser.

Entre los elementos que colaboraron para que la gente no se sumiera en el espanto, había algunos que no tenían que ver con la política sino más bien con la cultura. Por ejemplo, la cantante Vera Lynn, cuya voz encendía los corazones de la ciudadanía, con sus baladas sentimentales que retrataban historias de gente común, involucrada en situaciones extraordinarias como las que se vivían por el estado de guerra. Vera Lynn fue tan popular en esos tiempos difíciles, que además conducía programas de televisión y fue convocada como protagonista de al menos tres películas en apenas cinco años.

En “The Wall”, de Pink Floyd, la cantante es tributada con una canción, “Vera”, en la que se escucha la pregunta: “Does anybody here remember Vera Lynn?” (¿Alguien aquí recuerda a Vera Lynn?”). En un álbum conceptual cuyo relato se originaba precisamente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, la alusión a la baladista no podía faltar. Pero, además, “The Wall” es casi una autobiografía del compositor de todos los temas, Roger Waters, que perdió a su padre durante esa acción bélica, al igual que Pink, el personaje central tanto del disco como de la posterior película dirigida por Alan Parker.

En “Vera”, el nombre de la famosa artista inglesa nacida en 1917 era evocado como el de una gloria del pasado; como alguien que había marcado una época y que, por lo tanto, simbolizaba a ese periodo tan sufrido en el que su obra sirvió de escudo protector para los sentimientos patrióticos. Cuando “The Wall” salió a la luz, hace ya 38 años, la mención de Lynn era una incógnita para quienes la escuchaban fuera de las Islas Británicas; carecía por completo de sentido, sobre todo porque no existía la posibilidad de buscar su nombre en Google.

Por eso, la noticia de que hasta este momento un álbum de Vera Lynn es el más vendido del año 2017 en Gran Bretaña entre las solistas femeninas, parece una travesura de la máquina del tiempo. Y, sin embargo, el dato corresponde a la más pura realidad, porque Vera celebró su centésimo cumpleaños con un disco llamado, justamente, “100”, en el que reúne algunas de sus canciones más emblemáticas. Y así fue como batió varios récords; entre otros, el de ser la primera artista de más de cien años de edad en ingresar en el Top Ten británico de los discos con mayores ventas.

Por supuesto, todavía faltan tres meses para que el año termine. Un trimestre en el que tallaran los nuevos lanzamientos de Taylor Swift, P!nk y Kelly Clarkson, que muy probablemente desbanquen a “100” de su sitial destacado. Pero ni aún así se verá empañada la proeza de esta cantante centenaria que, 70 años después de su etapa más gloriosa, sigue disfrutando del reconocimiento de un público que no olvida su voz. Aunque más no sea para recordar que la música puede aliviar los dolores más intensos y que tiene la propiedad de extraer a las personas de las profundidades de la depresión anímica.