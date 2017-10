Llaryora podría presidir interbloque PJ (sin los K)

Por Marcos Duarte

El justicialismo nacional entró en estado deliberativo antes de conocer los resultados de los comicios del 22 de octubre. Los referentes de todas las tribus se encuentran diseñando la estrategia que desplegarán desde diciembre de este año.

Las conversaciones que vienen manteniendo los principales dirigentes del peronismo no kirchnerista giran, centralmente, sobre la necesidad de retomar el control de la estructura renovar el perfil del partido. En este sentido, el primer paso tiene que ver con la representación del PJ en las cámaras del congreso nacional.

En el último cónclave, al que asistieron las principales espadas legislativas del espacio, se definió una convocatoria para la semana siguiente a las elecciones de octubre. En principio, la idea es realizar una presentación pública de la nueva conformación del peronismo no K.

Miguel Ángel Pichetto es el principal estratega del peronismo en el congreso de la nación. En el Senado, pretende excluir de la bancada a Cristina Kirchner a partir de diciembre. Su argumento es que la ex presidenta se presenta por fuera del sello partidario y, por lo tanto, debería armar un bloque propio.

Si esta idea se materializara, los senadores kirchneristas que todavía revistan en el bloque justicialista seguramente desertarían para acompañar a su jefa. Para compensar esta perdida, que pone en riesgo la primacía peronista en el senado, Pichetto piensa formar un interbloque con sectores del peronismo que hoy están escindidos de la estructura oficial. En este sentido, profundizó los contactos con Carlos Caserio, representante de Unión por Córdoba en la cámara alta, quien, junto a otros legisladores, podría sumarse.

En diputados es posible que se replique esta estrategia. A diferencia de la cámara alta, el bloque oficial del peronismo es conducido por el kirchnerismo. Héctor Recalde permanece fiel a la ex presidenta y es apoyado por el núcleo duro de La Cámpora.

Por esta razón, la expresión política del peronismo de los gobernadores deberá construirse por fuera de la bancada oficial. Diego Bossio ofrece a su Bloque Justicialista como plataforma de largada del nuevo grupo.

A partir de este eje, el peronismo no kirchnerista planea estructurar un nuevo sector que dispute con el Frente para la Victoria. La idea es convocar a todos los diputados de origen peronista que hoy se encuentran desperdigados.

Los cinco diputados con los que, casi seguramente, contará Unión por Córdoba luego de las elecciones son indispensables para que el grupo tome cuerpo y volumen numérico. Oficialmente, los legisladores que responden a Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota están integrados en el interbloque UNA conjuntamente con los representantes del Frente Renovador y algunos otros grupos.

En un principio, se especuló con un movimiento del grupo de diputados peronistas cordobeses abandonando su alianza con Sergio Massa. Los gestos del tigrense en el sentido de recomponer su relación con los gobernadores del PJ provocaron que la invitación a organizar una bancada común se extendiera a ellos.

Si todos los grupos aceptaran compartir una bancada, creen que podrían llegar a un número de diputados que ronde el medio centenar. Con esa envergadura, podrían incidir en una cámara donde el oficialismo no logrará tener mayoría propia.

Si esta propuesta fuera aceptada, la alternativa de que Martín Llaryora lidere este nuevo interbloque crece. El vicegobernador de Córdoba podría ser una figura que sea aceptada tanto por los diputados provenientes del grupo que lidera Bossio como los massistas. Además, que el presidente del interbloque provenga de la provincia más grande gobernada por el peronismo es una carta de presentación que seduce a varios.

De todos modos, los operadores del peronismo de los gobernadores no descartan otras alternativas. Algunos mencionan al salteño Pablo Kosiner, hombre del gobernador Juan Manuel Urtubey, como otra de los candidatos al puesto. La performance electoral de cada distrito será un elemento a tener en cuenta para tomar una decisión final.