De la Sota abre hoy las puertas de su local

El periodista recibió el fin de semana por mensaje de WhatsApp una invitación que llevaba la firma del ex gobernador José Manuel de la Sota. Apenas la vio, pensó que se trataba de algún acto político en el marco de la campaña que desvela al peronismo cordobés por estas horas; sin embargo, se trataba de otra cosa. Para conocer más detalles, llamó de inmediato a su informante.

Periodista: ¿Cómo anda, así que finalmente el lunes De la Sota inaugura su local de ropa?.

Informante Peronista: Así, es. Mañana (por hoy) el ex gobernador abre las puertas de su local al público, en la ciudad de Río Cuarto. “El Hombre” es un hecho consumado y él mismo atenderá en Alvear 717.

P.: “Ropa masculina de la mejor calidad internacional y al mejor precio”, dice la invitación que recibí.

I.P.: Es cierto, yo vi algunos diseños y son bárbaros. El ex gobernador estuvo trabajando todo el fin de semana ultimando detalles, por eso no estuvo en la Cumbre de Economía Verde en la ciudad de Córdoba.

P.: ¿No fue por eso?. Usted me está queriendo decir que cambió la foto con Barack Obama y rechazó la invitación de su amigo y socio político, el gobernador Juan Schiaretti por su marca de ropa. Déjeme decirle que me cuesta creerle.

I.P.: No se ría porque así es. De la Sota no fue por eso y envió en su representación a su mujer, la diputada nacional Adriana Nazario quien desde la primera fila siguió de cerca la disertación del ex presidente estadounidense.

P.: Supongamos que así fue, imagino que la inauguración del local será un lindo acto político también, ¿no?.

I.P.: Llámeme mañana y le paso todos los detalles.