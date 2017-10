Señal: Nación apuesta a los parques educativos de Mestre

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El intendente Ramón Mestre estaba visiblemente eufórico en el acto de apertura de un nuevo parque educativo de la ciudad. Razones no le faltaban.

En la mañana de ayer relanzó una apuesta de gestión que fue presentada en mayo de 2014, a renglón seguido de la crisis política más importante que atravesó el radical durante su primer período de gobierno. Con una apuesta social de indiscutido valor, el titular del Palacio 6 de Julio buscaba reponerse de los efectos por la desvinculación de casi medio gabinete, salpicado por denuncias mediáticas de corrupción.

Cierto es que la inauguración del segundo centro de educación no formal tomó otra significación. El contexto no es el mismo: Mestre transita su sexto año de gobierno con un equipo estable de colaboradores, forma parte de la exitosa marca Cambiemos y supo aprovechar las oportunidades para mostrar autoridad con los gremios y abrir varios frentes de obra pública, con crédito o aportes de su socio, el presidente Mauricio Macri.

El norte de Mestre es pegar el salto hacia El Panal en 2019. Confía en que en un año estará sólido para pelear por su candidatura dentro de la coalición, con bendición nacional o sin ella. Si los parques educativos nacieron para disimular el desvarío de su administración, ayer los relanzó con el claro objetivo de convertirlos en el sello de su paso por el comando del primer distrito más importante del interior del país.

“Estamos muy felices, porque estamos a punto de abrir las puertas de este proyecto inmenso que tan bien le hace a nuestra comunidad, porque el trabajo colaborativo y solidario con los vecinos lo hacen aún más fuertes y sientan las bases de una ciudad más equitativa e inclusiva”, expresó el Intendente en el acto, ante la escucha atenta de la vicepresidenta Gabriela Michetti y de la subsecretaria de Vivienda y Hábitat, Marina Klemensiewicz, embajadoras nacionales enviadas especialmente para la apertura del centro de Villa Allende Parque.

No llegaron con las manos vacías. Mestre confirmó que el cuarto y quinto parque contarán con aportes nacionales, a diferencia de los dos primeros que se erigieron con fondos 100% municipales. Una señal importante para el radical que, como varios interesados por arrebatarle el mando a Juan Schiaretti, espera la aprobación nacional de su candidatura en el marco de la alianza Cambiemos.

Con la activa participación de Nación, el proyecto de Parques Educativos de Mestre se potencia. El poder central realizará, además, trabajos complementarios de infraestructura barrial en los lugares donde se levanten los edificios. En un año, la gestión espera tener cuatro parques levantados y el último en ejecucución.

“Quiero felicitarlos porque han tenido una línea muy clara de conducción en el tema de la salud y la educación. Los Parques Educativos resultan muy interesantes como política pública en el imaginario de nuestros compatriotas, que no tienen la posibilidad, tal vez, si no hay una obra como esta, de ver cuánto hay más allá de nuestro barrio o de nuestra propia casa”, resaltó Michetti.

Mestre correspondió la señal: “Después de muchos años, volvemos a tener calidad institucional, más allá de nuestras diferencias circunstanciales”. El responsable del Palacio 6 de Julio -como hicieran los candidatos a diputados elegidos por el mestrismo en el cierre de campaña por las PASO- destinó un breve párrafo de su discurso para aclarar que las rencillas entre la UCR y el PRO por la confección de las listas no se convertirán en el árbol que tape el bosque.

“Estamos atravesando tiempos importantes porque los funcionarios nacionales no dejan de venir al territorio”, destacó Mestre con la clara intención de resaltar la sociedad.

El Intendente tampoco se privó del componente sentimental. En varias oportunidades recordó hitos de la gestión municipal de su padre Ramón Bautista Mestre y trató de mostrarse como un continuador, en especial en materia educativa. En el auditorio no quedaban dudas: el radical logró hacer un acto de gestión, pese a que coincidió con el desarrollo de la campaña, y sumar el apoyo nacional que le permitirá mostrarse fortalecido en la interna que le espera con sus correligionarios por la carrera hacia la Casa de Gobierno de la Provincia.

Convenio

El intendente firmó, además, un acuerdo con Michetti para ejecutar obras de pavimentación y cordón en diversos barrios de la ciudad por un monto cercano a los 500 millones de pesos. La firma de estos acuerdos tuvo lugar durante la apertura del Parque Educativo de zona Noroeste, con la presencia de los diputados nacionales Diego Mestre, Brenda Austin y Soledad Carrizo.