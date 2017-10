Provincia acusó a Peña de engañar con fondos nacionales

Por Alejandro Moreno

La polémica entre la Casa Rosada y el Panal por el origen de los fondos para las obras públicas en la provincia de Córdoba vuelve a ser, como antes de las PASO, uno de los temas centrales de la campaña electora. Ayer, el director de Vialidad de Córdoba salió a cruzar al jefe de Gabinete, Marcos Peña.El ex intendente de Oncativo, Osvaldo Vottero, un funcionario de peso en el equipo del gobierno provincial, cuestionó la información que Peña dio a conocer en su rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, el miércoles pasado. Peña había señalado en esa ocasión que la Circunvalación de la ciudad de Córdoba está en ejecución y que el Gobierno nacional pagó “hace unas semanas 600 millones de pesos”. Asimismo, aseguró que por la autovía Variante Costa Azul “se pagaron ya 100 millones de pesos” y que por el Camino a las Altas Cumbres se abonará “cuando se certifique la obra, porque arrancó con dificultades técnicas”. “Vale aclarar -dijo Peña- que las tres obras tienen contratos provinciales, pero los fondos los transferimos después nosotros por compromiso político de hacer esas obras”.

Vottero le respondió al funcionario que es una de las principales espadas políticas de Mauricio Macri. Dijo el director de Vialidad que el jefe de Gabinete “está muy mal informado, porque sobre la Circunvalación de la ciudad de Córdoba, donde venimos construyendo en cinco frentes de obra, Nación no le ha transferido a la provincia de Córdoba ni un solo peso”.

“Tampoco ha transferido -abundó- sobre lo que es la obra de la variante Costa Azul, que ya está con un importante nivel de avance constructivo, e igual situación ocurre sobre lo que es la conexión por Falda del Carmen con Altas Cumbres”.

Vottero recordó que la Nación se había comprometido a enviar a Córdoba dos mil millones de pesos para la autovía 36, pero aclaró que hasta ahora sólo se recibieron 893 millones.

Además, señaló que no comenzaron las obras comprometidas por el gobierno de Mauricio Macri hace un año y medio, como la repavimentación de la ruta 158, la construcción de la autovía Río Cuarto-Holmberg y de la circunvalación de la ciudad de Villa María. Y agregó que sobre la autovía ruta 19 entre Córdoba y San Francisco, donde la Provincia construye el tramo entre la Capital hasta Río Primero, la Nación debe hacer lo mismo desde Río Primero hasta San Francisco.

Nicolás

Mientras tanto, continúa la polémica desatada porque el gobernador Juan Schiaretti se adjudicó la gestión de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la comuna de Los Pozos por 180 mil pesos.

El primero en salir a cuestionar a Schiaretti fue Ramón Mestre, quien reclamó “calidad institucional”.

Ayer, el legislador provincial Miguel Nicolás dijo lo suyo: “Se viene el cambio y en la provincia de Córdoba, ya se notan los errores de desesperación de Unión por Córdoba, que pretende mostrar con los subsidios que entrega la Nación a municipios y comunas, su mérito propio, cuando en realidad es producto de una gestión honesta, que reconoce las necesidades de cada argentino, y que no realiza mega actos políticos partidarios, como el de las Salas Cunas, para entregar un importante subsidio a una comuna”.

“Se nota que el Cambio viene, porque cuando comienzan a colgarse de las buenas gestiones que otros realizan, simulando un compromiso que nunca existió con el interior provincial, disimulan los dieciocho años de abandono, desidia y pobreza de nuestra provincia”, agregó.

Finalmente, Nicolás sostuvo que los peronistas “consideran importante mostrar a los cordobeses éxitos ajenos como propios, denotando su falta de gestión, de compromiso, de recursos, para atender las necesidades de todos los habitantes, y por eso ya es necesario el cambio que todos queremos”.