El ninguneo de Cristina

El dirigente del campo nacional y popular cordobés no ocultó su decepción frente al periodista. La conductora nacional de su espacio y mujer a la que admira, acababa de desconocer en una entrevista radial en Buenos Aires al candidato local del kirchnerismo.

Periodista: ¡Qué semana para los K en Córdoba, ¿eh?!. Primero, se les va el integrante número ocho de la lista y se refugia nada más ni nada menos que en el schiarettismo; y ahora sale Cristina (Fernández) a desconocer a su propio candidato en Córdoba.

Dirigente: A ver. Lo primero, es una pena pero si el compañero dejó sus convicciones vaya uno a saber seducido porqué, no es problema nuestro. Y respecto a lo de Cristina, ¿usted se refiere a la entrevista de hoy (por ayer) con Beto Cassella?

P.: Claro. En un tramo de la conversación le preguntaron hacía cuánto no venía a Córdoba y ella respondió, algo desconcertada: “¿Por qué me preguntás eso? No me acuerdo”. Casella le dice que en Córdoba perdió “90 a 10” y ella argumenta: “En Córdoba fue por Unidad Ciudadana un compañero. Yo no fui en Córdoba de candidata; yo no soy candidata en allí”. Ni siquiera pudo pronunciar el nombre de Pablo Carro porque no se lo acuerda.

D.: Si, si. La escuché no hace falta que me lo relate. La verdad, entre nos, no me gustó nada. De todas maneras, en Córdoba seguimos trabajando duro para el 22 y creemos que tenemos la posibilidad de meter dos diputados.

P.: Y entonces avísenle a la jefa que acá hay una lista que le reporta.

D.: No sea irónico. Carro viajó a Buenos Aires hace unas semanas para sacarse la foto con ella. Allí se conocieron, incluso allí Cristina bromeó con que era buen mozo.

P.: Buen mozo pero no pudo retener su nombre y se despegó de los resultados del kirchnerismo en Córdoba. Básicamente los ninguneó.

D.: ¿Cómo le gusta armar bardo, no?. A mí personalmente no me gustó lo escuché se lo repito, pero eso no implica que vayamos a militar menos o que seamos menos kirchneristas. Además le sumo un dato para que vea que Córdoba sí es importante para nuestro espacio.

P.: A ver, lo escucho.

D.: El 13 de octubre vendrá a Villa María Axel Kicillof a apoyar la lista del Frente Córdoba Ciudadana, mientras que el 17 haremos un cierre de campaña anticipado con la presencia de Máximo Kirchner. ¿Qué me dice ahora?.

P.: Qué no se privan de nada ustedes (risas).