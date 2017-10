Devoción vintage

Por J.C. Maraddón

Mientras el grunge volvía a hacer escuchar los latidos del rocanrol y el hip hop tomaba una dirección contestataria radicalizada, a comienzos de los noventa la música de moda no era sino una vuelta de tuerca sobre lo que ya se había visto en los ochenta. Sobre todo, esto ocurría en las visuales, que se tornaban recargadas y vestían a las figuras del pop con ropajes que bordeaban el mal gusto. Estrellas de la época pugnaban por llamar la atención desde su aspecto apelando a elementos casi caricaturescos, como Vanilla Ice con sus camperas con los colores de la bandera estadounidense y su jopo inconmovible; o MC Hammer con sus babuchas y sus sacos dorados.

Las cantantes llevaban al extremo esos peinados vaporosos de la década anterior, una tendencia que puede también ser advertida en las primeras temporadas de “Friends”. Y los pasos de baile reproducían coreografías rígidas, acordes a ese ritmo house que no sólo empezaba a colarse en todas las canciones por esos años, sino que además rescataba viejos hits y los sometía a sus dictados, como ocurrió con el tema italiano “Marina”, que retornó a los primeros planos transformado en un suceso apto para su disfrute en las discotecas.

Algunos de esos looks fueron retomados en la Argentina, por parte de ciertos émulos locales de la cultura dancer que triunfaba en el hemisferio norte, como Jazzy Mel o The Sacados. Sumido el país en el furor de los españoles Loco Mía, esas vestimentas de dudoso gusto fueron adoptadas también por la movida bailantera, que en ese entonces se nutría de bandas vocales masculinas, cuyos miembros se movían al unísono, cada uno de ellos munido de un güiro o una pandereta. Ropa holgada, pelos largos y rostros maquillados afloraban en las tardes de los sábados cantando las canciones que todos sabían corear.

Ha pasado alrededor de un cuarto de siglo desde aquel particular momento. Y eso que en la década final del siglo veinte gozaba de gran actualidad, hoy debiera haberse convertido (con suerte) en una pieza de museo. Pero para eso están los revivals, para rescatar lo que alguna vez fue novedoso y que ahora vuelve a serlo porque a alguien se le ocurrió traerlo de nuevo al presente. Y el baúl de los recuerdos de los años noventa viene siendo saqueado desde hace ya un tiempo, luego de haber sido considerado el colmo de la ridiculez durante un largo periodo.

Si algo faltaba para coronar esta nostalgia noventosa, ahí está el artículo que la revista Billboard le ha dedicado a la diseñadora estadounidense Olivia Anthony, una de las más cotizadas entre los artistas pop, quien ha declarado sin titubear que su fuente de inspiración “son los noventa”. Y para muestra, basta señalar que su obra mejor reconocida en el campo de la vestimenta son las babuchas rosadas que confeccionó para la cantante SZA y que remiten, sin demasiados matices, a aquellas que MC Hammer portaba en el archidifundido video de la canción “U Can’t Touch This” y que ahora se han revalorizado y son sinónimo de glamour.

Anthony cita entre sus influencias a aquellas creaciones que lucían sobre las pasarelas internacionales las supermodelos de dos décadas atrás, cuando el diseño de indumentaria llegó a su pináculo y con él, alcanzaron la categoría de celebridades del espectáculo las dueñas de esas espigadas anatomías que calzaban las prendas de alta costura. La marca Moschino, que brilló hace un cuarto de siglo, representa para la joven diseñadora la suma de todos los atributos que ella considera sublimes. Un fenómeno de devoción vintage que se extiende hacia diversas formas artísticas y que cuenta con el consenso de showbiz.