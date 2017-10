Para UPC, el federalismo de Macri es una farsa

Ayer, el bloque oficialista Unión por Córdoba aprobó un proyecto de declaración, por el cual denuncian que el federalismo prometido por el presidente Mauricio Macri, solo responde a una estrategia publicitaria y carece de ningún correlato con la realidad.

En respaldo de estas afirmaciones, la iniciativa impulsada explica como el Estado Nacional privilegia a la Provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal (CABA) con grandes erogaciones en obra pública y desproporcionadas asignaciones presupuestarias, en perjuicio del resto de las provincias.

“Perjudica a las provincias y a Córdoba, que tanto aportan a la administración central y que nada vuelve”, fundamentan en el proyecto y aseguran “queremos exponer la verdadera forma en que se están distribuyendo los recursos que nuestros trabajadores, industrias y economías regionales aportan”.

Asimismo, los legisladores cuestionan no solo el monto que la Nación quita a Córdoba, sino también cuales son luego las jurisdicciones que reciben esos recursos. Al mismo tiempo, reclaman “que no le saquen a las provincias para darle solamente a Buenos Aires”.

Finalmente, para graficar las desproporciones acusadas, apuntan que en la distribución​ ​geográfica​ ​del​ ​gasto​ total​ ​nacional​ ​2018 el 25% no tiene una asignación provincial puntual. Córdoba y Santa Fe, en tanto, reciben sólo el 4,5 y 4,3 % respectivamente, mientras más del 40% del gasto presupuestario se concentra en Buenos Aires (22%) y en CABA (20%).

También señalan que hay 13 provincias –más de la mitad de las jurisdicciones que entran en el reparto- a las que tomadas en conjunto se asigna menos del 10% del gasto. Se trata de Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, La Pampa, San Luis, Neuquén, Jujuy, Chubut, San Juan, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

En tanto, si se considera el gasto por habitante, la Nación destinará, en 2018, $188.786 por cada vecino de CABA, mientras pondrá a disposición de Córdoba $35.586 por cada cordobés.