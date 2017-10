Schiaretti rodea de peronistas a Obama; Macri, con revancha en Bs.As.

El ex presidente de Estados Unidos llega mañana a Córdoba y será recibido por el gobernador en el marco de la Cumbre de Econimía Verde.

Por Yanina Soria

Durante el día de mañana, al menos por unas horas, Unión por Córdoba (UPC) pondrá en modo pausa la campaña electoral rumbo a las legislativas. El arribo del ex presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, a suelo cordobés en el marco de la Cumbre de Economía Verde 2017 que tendrá lugar en esta ciudad, será el acontecimiento excluyente en la agenda del peronismo provincial y del gobernador Juan Schiaretti.

El mandatario provincial será, naturalmente, el anfitrión del líder mundial y premio Nobel de la Paz en el año 2009, que pisará suelo mediterráneo tres semanas antes de los comicios legislativos nacionales.

Y si bien la visita anunciada por el propio Schiaretti en el mes de agosto días después de las PASO, responde a un programa netamente institucional organizado por la Provincia y Fundación Liderazgo (la Advanced Leadirship Foundation) en el marco de la Cumbre, todo lo generado en torno a ello se lee en clave electoral. Lógico. La excepcionalidad del hecho lo vuelve histórico, entonces ¿quién querría perderse en este momento político la foto junto a uno de los líderes más influyentes del mundo?. Seguramente la respuesta sería nadie, o casi nadie.

Quizá en ese razonamiento se puedan inscribir los primeros chisporroteos que se generaron entre el gobierno de Córdoba y Cambiemos; casualmente los dos principales adversarios políticos que se medirán el domingo 22.

Justo el día en que desde el Centro Cívico difundieron la agenda que seguirá Obama en Córdoba, desde la alianza nacional dejaron trascender su malestar por haber sido marginados de una de las principales actividades que realizará el 44° presidente de Estados Unidos durante su paso por la capital cordobesa.

Concretamente señalaron que no los dejaron ser parte del encuentro que mantendrá con dirigentes políticos antes de la disertación general. La respuesta desde el Panal fue inmediata, le bajaron el tono a la polémica y aclararon que se cursaron las invitaciones pertinentes a funcionarios nacionales, entre ellos, informaron que fueron invitados a la Cumbre el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, su par de Educación, Alejandro Finocchiaro y de Turismo, Gustavo Santos.

Lo cierto es que, después de mantener una reunión a solas con Schiaretti, está previsto que Obama se encuentre con un grupo reducido de dirigentes en el Complejo Empresarial Quórum, donde se desarrolla la Cumbre.

Ese es justamente el momento por el que reclamaron desde Cambiemos; una reunión privada que quedará copada principalmente por referentes del peronismo.

Según se informó, de ese cónclave participarán Martín Llaryora y Alejandra Vigo, los dos primeros candidatos de la lista de UPC, aunque lo harán en su carácter de vicegobernador y primera dama respectivamente, según aclararon. También estará el otro cacique del PJ cordobés, el ex gobernador José Manuel de la Sota y el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López.

El intendente de la ciudad, Ramón Mestre, y el rector de la UNC, Hugo Juri serán los únicos dos radicales presentes. Por otro lado, también confirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Aida Tarditi; y el empresariado cordobés estará representado por Roberto Urquía.

La agenda de Obama se completará luego con un encuentro ante un centenar de invitados especiales que representan a diferentes sectores de la sociedad y finalmente la disertación cuyo inicio está previsto a las 16.30.

“Todos sabemos que ha sido un gran líder; es uno de los mandatarios de Estados Unidos más queridos en su país. Lo que Obama ha hecho por la paz, el cuidado del medioambiente y el diálogo en la región para superar antinomias de 50 años lo muestran como un gran presidente”, había destacado Schiaretti cuando realizó el anunció en agosto.

Con Macri

Si bien el gobernador había señalado también que la visita a Córdoba del ex presidente sería la única que realizaría en Latinoamérica, ayer se confirmó que se reunirá con el presidente Mauricio Macri. Según trascendió, apenas termine la disertación en Córdoba volará rumbo a Buenos Aires donde asistirá a un cóctel con empresarios en el Palacio Duhau y luego participará de una cena reservada. Estarán presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y no se descarta la participación de algunos gobernadores.