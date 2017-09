Pretto monta campaña paralela para frenar a Baldassi

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El presidente en uso de licencia del PRO Córdoba, Javier Pretto, se muestra enérgico en la nueva campaña por las elecciones legislativas de octubre. La afirmación no debería causar sorpresa: es natural que los miembros de un “equipo” –como gusta definir a su grupo de colaboradores el presidente Mauricio Macri- trabajen mancomunadamente por un objetivo general, pese a que los beneficios alcance a unos más que otros.

Como si vistiera el traje de candidato, el también diputado nacional y ex intendente de La Carlota, milita con esmero, logrando mayor notoriedad. Abundan las fotos en su cuenta de Twitter con las recorridas proselitistas o sus incursiones mediáticas.

Recuérdese que Pretto resolvió bajar el perfil mientras se sustanciaba su salida del comando de la filial macrista, decisión salomónica que tomó el mandamás del PRO nacional, Huberto Schiavoni, para calmar la disputa interna entre el ex ucedeísta y el ex árbitro de fútbol, Héctor “La Coneja” Baldassi.

Cierto es que las aguas no se aquietaron. El activismo de la línea interna que lidera Pretto –compuesta por dirigentes que saltaron de las filas de la Ucedé para formar el partido de Macri en Córdoba- no es desinteresado. Sólo basta con repasar sus declaraciones o sus “acciones” de campaña para que quede expuesto que los esfuerzos vertidos no tienen a Baldassi como destinatario.

Lógico: los armadores del PRO Córdoba desconfían del mimado del Presidente. Le reprochan a Baldassi una actitud mezquina con los dirigentes de su espacio e ingratitud con los anfitriones del partido que le tendieron una mano cuando era un recién llegado a la política. Sospechan que si el “famoso” se convierte en el candidato macrista para cualquier ocasión y si Cambiemos logra alzarse con la provincia en 2019, la ecuación cerraría con un pésimo resultado para los primeros macristas cordobeses.

A esta altura queda claro que el sentimiento negativo que se profesan baldassistas y ex ucedeístas es mutuo. Como no podía ser de otra manera, el terreno para colar las diferencias es el tiempo electoral.

Pretto montó una campaña paralela en la que no se priva de nada. Ni si quiera de marcarle los puntos a su rival interno. Sobre las acusaciones de Baldassi en el marco de la causa por sobreprecios en la obra pública ejecutada por el Eninder, Pretto disparó: “Esa es una patraña de Baldassi, haber dicho públicamente que yo estaba involucrado en una causa penal por el Eninder. Sería bueno que explique cuál es la causa penal que tengo. Es más, puedo volver (al ente) porque yo ejecuté obras que están hechas y las cuentas están rendidas”.

“Si soy viejo en la política es porque milito desde 1983. En todo caso, lo que nosotros planteamos es cómo solucionamos los problemas de la gente”, se defendió Pretto de las críticas de Baldassi por la presunta comisión de maniobras asociadas a la vieja política donde, según la cosmovisión del ahora primer candidato a diputado de Cambiemos, habría un sesgo de corrupción y beneficio personal. Las declaraciones fueron realizadas a la prensa durante una recorrida por el departamento San Javier, esta semana.

Pretto se desentiende de las responsabilidades de la campaña que lo liberan para su juego propio. “El jefe es Orlando Arduh”, afirma con seguridad. Pero lo cierto es que no desaprovecha las recorridas por el interior para recordarle a la dirigencia que él y su equipo armaron de cero el partido, organizaron las seccionales y circuitos en la Capital y en 19 departamentos. Los ex ucedeístas se apoyan en estas acciones para decirle a Baldassi que no tiene elementos para hablar de clausura del partido.

La campaña sutil del ex ucedeísmo para frenar el “ego” de Baldassi tiene a cómplices tácitos. Por caso, otro dirigente que también está bien considerado por el macrismo nacional para merecer un ascenso: el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza. En una recorrida por Alta Gracia quedaron comprobados los buenos vínculos entre el tercer candidato a diputado de Cambiemos y los pioneros del PRO.

Pero en la misma semana hubo otras reuniones que dieron elementos a los baldassistas para sospechar una campaña paralela. Por caso, la cumbre de Cambiemos en Villa Carlos Paz del pasado lunes de la que no participó Baldassi.

Desde su círculo de conmilitones, alfiles del candidato, dejaron entrever el malestar. Afirman que la reunión se gestó a espaldas del concejal baldassista de la perla de Punilla, Marcelo Cuevas; incluso, se realizó en el mismo horario en el que el ex réferi internacional participaba de un evento organizado por la concejal de Río Cuarto, Mónica Lanutti; y la secretaria de la seccional 10º de Córdoba, Eugenia Gordillo.

Con el correr de los días se acumulan los elementos para afirmar, sin temor a equivocarse, que después de octubre estallará la interna PRO.