Perros extraviados y otros ladridos

Por Víctor Ramés

cordobers@gmail.com

Los queridos compañeros domésticos del reino animal no siempre gozaron del amor de los habitantes de la ciudad chica del mil ochocientos, en particular los canis lupus que hace más de diez mil años prefirieron ser domesticados y alimentados por los humanos y a cambio cuidarse mutuamente. Pero en esta ocasión eludiremos mencionar las formas crueles de la intolerancia social para con los perros, con el fin de preservar una sonrisa.

Para comenzar, una cita de Paolo Mantegazza, viajero lombardo que visitó la provincia entre 1861 y 1863. Es extraída del capítulo XVII de su libro Viajes por el Río de la Plata y el interior de la Confederación Argentina, cuando describe a Córdoba y su provincia. Dice:

“Aquí es donde se comienza a ver al perro adiestrado a vigilar las manadas de ovejas, tan inteligente y escrupuloso en su oficio, que sobrepuja al pastor más cuidadoso. El cachorro que va a ser destinado a este importante ministerio, es arrebatado desde sus primeros días del nido materno y confiado a la teta de una oveja, de suerte que junto con ésta sale al pastoreo y regresa al corral. Poco después se le castra o se le separa con todo cuidado del contacto de otros perros

y de los niños. Adulto, no conoce otros afectos que los de una costumbre obligatoria, de manera que guía a los rebaños a los prados, los defiende de los enemigos, y cuando el pastor, por la mañana, le ata al cuello el pedazo de carne que le está destinado, puede estar seguro que el perro, casi oveja, no se alejará ni un solo momento de la sociedad de sus compañeras.”

Es obvio que la cita se aplicaría a una práctica extendida en otras provincias argentinas, aunque el apunte de Mantegazza se refiere a Córdoba. Pero en fecha anterior a la observación de este viajero italiano, los diarios cordobeses ofrecían algunas referencias de canes urbanos en la capital de la provincia, sobre lo que a continuación se ofrecen datos. El interés y la preocupación por los perros familiares se manifiesta en avisos que denunciaban su pérdida, como hasta el presente sigue siendo muy común. Véase este anuncio de El Imparcial en 1856:

“Un cachorrito de la cría llamada bull dog traído recientemente a este país por el Sr. D. Ramón del Prado, tiene dos meses de edad poco más o menos, una mancha barcina sobre el lomo, y dos del mismo color en la cara, una de ellas sobre un ojo. Quien dé noticia de su paradero, en la casa de las finadas Sras. Orduñas en la calle ancha, recibirá una gratificación”.

Del mismo tenor es el siguiente que aparece en El Diario, en abril de 1857:

“Se ha perdido

Un perro blanco, casta de galgo mestiza, con collar amarillo y cadena de secreto. Tiene una manchita negra en una oreja y en el ojo del mismo lado, y por más señas un colmillo roto. El que diese noticia en la latería frente a la Iglesia de Santa Teresa recibirá una generosa gratificación.”

Y completa esa serie de anuncios locales dirigidos a recuperar el can doméstico perdido el siguiente publicado por El Eco Libre, en 1862, contemporáneo de la cita de Mantegazza:

“Perrita perdida

Ayer por la mañana se ha perdido de mi casa una perrita de edad de meses, color café, los cuatro pies blancos, bastante alta que demuestra que va a ser muy grande, el que me dé noticia de ella o me la traiga recibirá una buena gratificación.”

Las citas muestran el afecto de sus dueños por los cuadrúpedos perdidos, y seguramente dormirán en periódicos de la época muchos más ejemplos que reforzarían la extensión de esa relación amorosa entre humanos y mascotas. Otra muestra de ese rasgo se puede ver también en la transcripción siguiente, una queja periodística de El Imparcial de Córdoba de 1858 que evidencia la integración de las mascotas al grupo familiar:

“Perros en las iglesias

No es la primera vez que hemos seriamente reclamado sobre este inmoral y escandaloso abuso de permitir la introducción de estos vivientes en la casa de Dios, donde, según nuestras creencias y fe católica, es sin duda destinada a la alabanza y oración. De consiguiente, repetimos esto, porque el Domingo interrumpían estos animalejos oír con devoción la misa mayor que se celebraba en San Roque.

Pedimos, pues, su celo a quien corresponda.”

Pero también es cierto, como ocurre un siglo y medio más tarde, que ya entonces lo que más abundaba eran los perros “en situación de calle”, ya que no había –ni hay- control sobre la reproducción de la especie, y la tasa de adopción de cachorros estaba muy por debajo de ésta. La referencia al número de perros callejeros en la ciudad se mete en el lado oscuro del tema, que prometimos obviar, por lo que apenas citaremos un párrafo del viajero irlandés Thomas Joseph Hutchinson, en ocasión de asistir a un velorio de angelito en la campaña cordobesa, en 1863:

“Cuando nos desmontamos, encontramos un paisaje completamente nuevo para mí. Fuimos recibidos, por lo menos, por una docena de perros, no de la clase juguetona, pero sí por una jauría de esos perros inútiles, ladradores infernales, que tanto abundan en este país. La escena más elevada del paisaje era el cuerpo del niño acostado inmóvil sobre una pequeña mesa. A su cabecera había dos velas puestas, la una en una botella rota de ginebra, y la otra en una de cerveza ordinaria.”

Queda espacio para comentar apenas un par de casos de perros puestos a desempeñar rutinas ni domésticas ni callejeras, que pasaban junto a compañías itinerantes por la docta ciudad de Córdoba y otros centros urbanos. Uno tiene que ver con la compañía de espectáculos acrobáticos de Pablo Keller, que llega en enero de 1909, y cuenta en su elenco con “leones, osos, panteras, leopardos, hienas, lobos; un notable stud de caballos amaestrados, perros, monos, etc. que han de hacer indudablemente la delicia del público”.

Y por último, en 1874 visitaba la capital cordobesa el aeronauta Ceballos, quien realizaba vuelos en globo. En uno de sus números, mientras ascendía aclamado por el público, “pendiente de una cuerda iba también un perrito perfectamente bien acondicionado, que lo largó luego de elevarse, en un paracaídas.”