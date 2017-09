Salto en La Calera: edil de UPC se fugó a Cambiemos

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

La nueva hoja de ruta de los candidatos a diputados nacionales de Cambiemos no incluye fuertes despliegues en el departamento Colón, pese a que dos de los tres primeros postulantes son referentes del área. Para la campaña por las elecciones de octubre, naturalmente, la energía se pondrá en los nueve bastiones en los que Unión por Córdoba (UPC) se alzó con el primer puesto.

En las primarias, en la región que representan el ex árbitro de fútbol, Héctor “La Coneja” Baldassi, y el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza, Cambiemos obtuvo el 46,69%; UPC, 26,02%; y el Frente Córdoba Ciudadana, 9,32%. A la luz de los resultados, era ya evidente cuál sería la fuerza que debería redoblar su energía para mejorar el resultado.

Lo cierto es que los regentes del departamento Colón comenzaron a ponerle pimienta a la campaña que, en esa zona, debía mantenerse en piloto automático. Es que macristas y radicales recibieron como maná caído del cielo el desenlace de una interna peronista en la ciudad de La Calera, bastión liderado por Rodrigo Rufeil.

El ex ministro de Desarrollo Social del gobernador Juan Schiaretti y responsable de la campaña electoral de Martín Llaryora y Alejandra Vigo recibió una mala noticia, proveniente del Concejo Deliberante. La concejala de UPC, Mariana Comba, rompió con el oficialismo, pero no formará un bloque propio como suele suceder en la mayoría de los casos en los que la separación se produce por mala relación con compañeros de bancada. Sorpresa: la edila integrará, ahora, el espacio de Justos por Córdoba, denominación con la que se conoce en la provincia a la marca nacional Cambiemos.

Los macristas y radicales de la zona disfrutan de las mieles de un transfuguismo que engorda sus filas y parece romper con aquella vieja tendencia que beneficiaba a UPC con los pases fruto de tensiones en fuerzas opositoras. En las localidades del departamento Colón, el pase de Comba se “vende” como un ejemplo más del presunto agotamiento del modelo de gobierno del justicialismo cordobés y la instalación de Cambiemos como alternativa. Lo mismo ocurrió la intendenta kirchnerista de Villa Dolores, Gloria Pereyra, y su proximidad a la liga de jefes comunales macristas.

Cierto es que el pase de Comba no hubiera movido la amperímetro en otro contexto y menos aún si se analizan los detalles que brinda la edila para justificar la ruptura. La proximidad de una elección que, como se especula, promete la derrota para el peronismo que en las últimas dos décadas se acostumbró a las victorias, con episódicos reveses. Además, el pase tiene un condimento extra: el ungido para controlar la campaña de UPC no pudo ganar en La Calera y, semanas más tarde, pierde un soldado en el recinto legislativo.

Los argumentos

“El cambio de bloque tiene fundamento fáctico en reiteradas conductas que responden a un patrón sistemático de exclusión por parte del bloque oficialista, para limitar mi posibilidad de actuar y afectar directamente el desempeño de mi rol como concejal”, expuso Comba en la nota presentada en el Concejo de La Calera en la tarde del martes.

Para apoyar con ejemplos su decisión, Comba cita “incumplimientos en pautas fijadas en el bloque, negación al pedido de la Presidencia de una comisión, ausencia de respuestas al pedido de recursos para llevar a cabo el proyecto ‘Italia, mi ciudad´, condicionamiento y limitaciones en actuaciones, ausencia de respuestas de secretarios, limitaciones para tomar decisiones y efectuar aportes a ordenanzas”.

Como lo expresó en un medio de la localidad serrana, la dirigente que ingresó al recinto por formar parte de la bancada de UPC cerró su explicación admitiendo que no soportó el presunto “anonimato”.