Las 62 de Córdoba, festivas sin descuidar territorio

Por Gabriel Osman

Sin definiciones electorales orgánicas, penetrando fuerte en territorio y nuevos gremios, y buscando capilaridad en estratos normalmente refractarios a la política, como la juventud. Estos son los vectores que rigen estos tiempos de intermezzo entre las PASO y las elecciones del 22 de octubre para las “Las 62 Organizaciones Peronistas”, la creatura que reconoce como mentor e ideólogo al penalista Ricardo Moreno y conductor al sindicalista Gustavo Pedrocca (Suvico).

Pedrocca es un dirigente gremial sui géneris. Esto no es un elogio ni una crítica. Su gremio (vigilancia privada) podría indicar otra cosa, pero su trato y gerenciamiento lo pintan más como un ejecutivo que como un sindicalista estándar. Probablemente, las nuevas coordenadas políticas nacionales lleven estas prácticas al territorio de un poder gremial más negociador que confrontativo. Seguramente, su impronta esté enriquecida por recientes y traumáticas experiencias, que no se expresan solamente en lo que está viviendo el dirigente de la Uocra “Pata” Medina. En escala cordobesa, el estilo casi brutal de la UTA local puede llegar a hacer docencia de cómo no se debe manejar gremialmente un conflicto.

Ricardo Moreno, la pata política de “Las 62”, es más conocido. Sabe leer con muy buenos reflejos el “tempo”, tiene una agenda de contactos envidiable y diversa y, como buen peronista, es un dirigente territorial. Ya ha comenzado a recorrer seccionales populosas y genéticamente peronistas, como la 11ª y la 13ª, aunque también sus incursiones han llegado a la 12ª. La idea, expresada por el propio abogado es hacer foco en la 5ª, 10ª, 11ª, 12ª y 13ª.

Está en la organización de un ciclo de disertaciones que ya tiene un primer capítulo, con la exposición del fiscal Enrique Gavier sobre “Las mafias en las ART”, un tema sensible al mundo gremial. Este trajín de más lustre se completa con uno más pedestre, como el armado de “casas compañeras” en las cinco seccionales mencionadas. Decodificada la expresión, deben entreverse como “comandos”, un término típicamente castrense al que es tan afecto el peronismo, acuñado en su momento por Juan Domingo Perón.

El armado de Pedrocca, Moreno y 44 gremios –alrededor de 200 mil afiliados- todavía está en las gateras. Aun así, su presentación en sociedad ha operado como catalizador en el tinglado gremial cordobés: las dos CGT en que se encuentra dividido el gremialismo mediterráneo, han dado pasos hacia la unificación. En versos de Borges, si no los une el amor, los une el espanto. Al menos esta dirección tiene la central comandada por Mauricio Saillén (Surrbac), que confesó públicamente su disposición a unificarse, declinando como prenda cualquier pretensión personal.

A esta articulación entre inserción territorial (Moreno) y organización y crecimiento en cantidad de sindicatos (Pedrocca), Suvico está preparando un festival musicial en Parque del Buen Aire (pasando el Aeropuerto). No se trata de un Palazzo amateur, sino de un dirigente que busca llegar a una franja etaria normalmente refractaria a la política, para así ensamblar juventud con militancia. Es una apuesta insólita por su origen (el gremialismo), pero pondrán carne en la parrilla, con números cumbieros, como Playmobil y Puli Moreno, mechado con música electrónica. El riesgo es importante, porque la consigna es “Primavera sin alcohol y sin drogas”.

Todo esto mientras espera su fecha el lanzamiento de la tercera central obrera, la “CGT del Cordobazo”, que conduciría Sergio Fittipaldi (Soelsac). De confirmarse, será la tercera central obrera de Córdoba, que inexorablemente competirá, sino se fusionan, con las otras dos organizaciones en que se encuentra dividido el sindicalismo de Córdoba: la CGT Rodríguez Peña, comandada por Saillén (Surrbac), y la CGT Chacabuco, que lidera el delasotista José Pihen (SEP).