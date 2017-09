Baja en la campaña K

Después de la lluvia, la tarde se puso gris y fría. El periodista aprovechó para sentarse en el bar de siempre, el de la calle Obispo Trejo, en el lugar de siempre y pedir esta vez un capuchino con una medialuna dulce. Cuando se aprestaba a comenzar con su merienda y la lectura seleccionada para ese momento, el informante K le tocó el vidrio del otro lado y en unos segundos, lo tuvo sentado a su lado.

Informante K: Espero no molestarlo. Lo veo tan solo que mejor me siento así charlamos un rato (risas). Un café doble por favor (ordenó al mozo).

Periodista: Y qué quiere que le diga si ya lo tengo acá.

I.K.: Siempre tan amable usted.

P.: Bueno, en qué anda cuénteme algo que valga la pena el café que me va a hacer pagarle.

I.K.: Tenemos la primera baja en la campaña.

P.: ¿Cómo es eso?

I.K.: Sabía que le iba a interesar. Bueno, le cuento que el legislador provincial y referente de La Jauretche Córdoba, Martín Fresneda, se bajó de la campaña del kirchnerismo cordobés.

P.: ¿Qué pasó?.

I.K.: Cuestiones de salud. El compañero la pasó mal la semana pasada a raíz de un problema cardíaco y los médicos le aconsejaron bajar un cambio. Así que mediante un posteo en su Facebook anunció que no podrá sumarse en esta segunda etapa de la campaña. ¿Me deja leerle una parte?

P.: Claro, adelante.

I.K.: Textualmente dijo: “Me da mucha bronca, pero es así. Uno nunca se espera las facturas que a la larga o a la corta el cuerpo te pasa, quizás por haberlo expuesto más de una vez a la intemperie. Fue mi corazón el que me mandó un alerta, afortunadamente, a tiempo. Aún no sé bien cómo será mi futuro, pero no es eso lo que quería decirles. Quería decirles que hoy me toca estar acá. Aunque quisiera estar ahí, con ustedes, como siempre, pero no puedo. Los médicos no me dejan. Tengo que recuperarme y lo voy hacer”. Y después pide votar por la lista de Pablo Carro.