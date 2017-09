Zaffaroni, de campaña K en Córdoba

El ex juez de la Corte Suprema de la Nación visitará la ciudad el viernes, invitado por organizaciones vinculadas al kirchnerismo.

La campaña del Frente Córdoba Ciudadana tendrá esta semana un nuevo invitado nacional, referente de primera línea en el firmamento kirchnerista. Se trata del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, quien visitará la ciudad de Córdoba en el marco de actividades organizadas por organizaciones vinculadas directamente al espacio kirchnerista.

El comando proselitista que encabeza el gremialista Pablo Carro avanza así en su estrategia de robustecer el perfil kirchnerista de la lista Frente Córdoba Ciudadana, reformulación del ex Frente para la Victoria con aquellas tribus que continúan tributando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La presencia del miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se suma a otros dirigentes del espectro K que expresaron su apoyo a la candidatura del secretario general de Adiuc, como Axel Kicillof y Horacio Verbitsky.

Tras renunciar a la Corte Suprema en 2014, Zaffaroni fue nominado y elegido como integrante de la CIDH en 2015, con el apoyo de 18 países en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Su mandato de seis años en el órgano con sede en San José de Costa Rica comenzó el 1 de enero del 2016, tras el cual podrá ser reelegido por un período más.

Esta función no le impedirá llegar el viernes hasta la capital mediterránea para participar de dos actividades organizadas por entidades de cariz kirchnerista. En primer lugar, Zaffaroni será recibido en la Facultad de Filosofía y Humanidades para presentar dos libros: “Derechos Humanos y Poder” y “Doctrina penal nazi”.

En dicho bastión del kirchnerismo universitarios estará acompañado por su decano, Juan Pablo Abratte, y por el docente de Abogacía, Hugo Seleme, quien aspiraría a convertirse en el sucesor del decano Pedro Yanzi Ferreira en la elección del próximo año.

Posteriormente, el ex juez supremo se trasladará al auditorio del sindicato Luz y Fuerza, donde disertará sobre “El contexto latinoamericano en clave de Derechos Humanos”.

Ambas actividades fueron organizadas conjuntamente por la Filosofía y Humanidades y su Núcleo de Estudios e Investigación en Seguridad Democrática, el gremio de los docentes universitarios Adiuc, Luz y Fuerza y la agrupación judicial K Justicia Legítima.

En todos los casos, estas entidades tienen conducciones kirchneristas, como Filosofía y Humanidades y Luz y Fuerza, o su propia esencia se relaciona al gobierno nacional anterior, como la organización judicial. En el caso de Adiuc, se trata del propio gremio que conduce el capolista del Frente Córdoba Ciudadana.

Este será la tercera figura nacional del kirchnerismo con la que se retratará Carro desde el inicio de la campaña, además de la ex mandataria nacional y del titular de la CTA, Hugo Yasky. Con ellas, el Frente Córdoba Ciudadana mantiene viva su plena identificación K, lo que los coloca, según su propio análisis, como receptores de votantes que buscan al mejor opositor al actual gobierno nacional.