Encuestas para octubre con malas señales a Baldassi ‘19

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

Aún en el peronismo reconocen que la lista de Cambiemos, con el macrista Héctor Baldassi a la cabeza, ganará la elección de octubre, si bien hay distintos puntos de vista sobre la diferencia final. La certeza hace pensar a muchos en la posibilidad de que el ex árbitro pueda ser candidato a gobernador, pero datos que surgen de las encuestas podrían indicar lo contrario. El mismo Baldassi se ha entusiasmado con la idea de ser candidato a gobernador de Cambiemos en 2019. Lo expresa con recursos habituales en la política, como no descartar esa opción y, en cambio, plantearla para analizar después de las elecciones de octubre.

Su amistad con Mauricio Macri -el gran elector de la UCR y del PRO- el temible antecedente de la candidatura a gobernador de Miguel del Sel en Santa Fe, y el volumen de la victoria que podría registrarse en las elecciones de diputados nacionales alimentan la ilusión de Baldassi.

En paralelo, crece la incomodidad de los que no quieren que el ex árbitro reciba semejante premio; hay de ellos en la Unión Cívica Radical, en el Frente Cívico y hasta en el PRO. Los radicales consideran que no lucharon veinte años en el llano para que un extraño les quite la candidatura a gobernador justo cuando más probable parece desplazar al peronismo de El Panal. Los juecistas ven en Baldassi a quien les arrebata el voto ligero de la “nueva política”. Y en el macrismo, los ex ucedeístas lo ven como un arribista desagradecido con sus primeros guías en la política. Definitivamente, Baldassi tiene muchos enemigos en Cambiemos, pero un amigo bien poderoso que lo compensa todo.

El primer candidato de una lista suele quedarse con el mérito de una elección bien hecha (y por el contrario, con el fracaso de la que sale mal). En no pocas ocasiones, un triunfo es considerado un trampolín hacia postulaciones más importantes, como sin dudas lo es la de gobernador.

Si las encuestas no fallan en ubicar el voto de Cambiemos en torno al 50 por ciento, e incluso por encima, en las elecciones de octubre, ¿podrá catapultarse Baldassi hacia la candidatura a gobernador?

Las encuestas arrojan otros datos, además del anuncio de una contundente victoria de Cambiemos sobre Unión por Córdoba. En los últimos días, dos de ellas (una de un consultor vinculado al peronismo y otra de uno relacionado con el radicalismo) ofrecen elementos singulares para espiar el 2019.

En una de las encuestas, sólo el 37 por ciento de los consultados (lo que incluye a votantes de otras alianzas) entiende que las elecciones del 2017 posicionan a Baldassi como candidato a gobernador.

Preguntados los que anticipan su voto por Cambiemos, el 43 por ciento dice que lo hará para apoyar a Macri, un indefinido “me gusta” aporta el 17 por ciento, y, entre otras opciones, el 6 por ciento afirma su “buena gestión”.

La otra encuesta señala que casi la mitad de los legisladores está en desacuerdo con la frase “Baldassi sería un buen candidato a gobernador”.

La gente, entonces, parece tenerlo más en claro que muchos políticos y analistas: Baldassi es un buen punta de lanza para la elección de diputados nacionales, pero no se lo tiene en cuenta para una batalla ejecutiva. No sería la primera vez que el electorado actúa de ese modo en éste y en otros distritos. El caso de Elisa Carrió, exitosa en las elecciones legislativas pero no en las ejecutivas es un buen ejemplo de ello.

De todos modos, todos estos datos estarán en la mesa de las discusiones que, fatalmente, comenzarán a darse en Cambiemos el lunes 23 de octubre.