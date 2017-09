Baldassi ya faltó al primer debate

Cambiemos ya confirmó que Héctor Baldassi, su primer candidato a diputado nacional, no participará de ningún debate ni exposición. Los aliancistas saben que no pueden permitir que Baldassi confronte con otros candidatos porque no tiene los recursos necesarios para salir bien del duelo. Argumentan que eluden los debates porque el peronismo no aceptó hace dos años que Juan Schiaretti discuta en público con Oscar Aguad, en la campaña de gobernador. También, que Unión por Córdoba rechazó incluir los debates en la reciente reforma política. Por cierto, les asiste la razón en sus fundamentos públicos, aunque la estrategia real sea otra. Ayer el Consejo Provincial de Ciencias Económicas realizó un debate entre varios candidatos. Un dirigente peronista llamó al periodista:

Dirigente peronista: No vino. Al final, no vino.

Periodista: ¿Baldassi?

D.P.: Claro.

P.: Usted no esperaba que fuera…

D.P.: No. Pero quiero hacérselo notar.

P.: Llaryora lo va a buscar durante toda la campaña, pero no lo va a encontrar.

D.P.: Me llamó la atención que tampoco fue Pablo Carro. Se supone que el kirchnerismo necesita vidriera y confrontar con Martín.

P.: ¿Quiénes más fueron?

D.P.: Las izquierdistas Liliana Olivero y Luciana Echevarría, su colega Alberto Beltrán y el vecinalista Aurelio García Elorrio.