¿Y si aparece Maldonado?

Por Javier Boher

javiboher@gmail.com

Pasado más de un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, a la pregunta sobre su paradero le debe seguir otra: ¿qué pasa si aparece? Ayer hubo un allanamiento ordenado por el juez Otranto sobre los terrenos tomados por la comunidad mapuche dirigida por Facundo Jones Huala en Cushamen.

Algunos dirigentes de movimientos de derechos humanos se opusieron al rastrillaje en la zona y denunciaron abusos por parte de las fuerzas de seguridad que encabezaron el operativo. El hermano de Santiago, Sergio Maldonado, declaró que su miedo es que arrojen el cuerpo de su hermano durante el allanamiento. Como se dice habitualmente, que lo “planten”.

Sin lugar a dudas que espera encontrar a su hermano con vida -como la mayor parte de la gente- pero sus declaraciones abren la incógnita sobre qué pasaría si finalmente apareciera Santiago. Si su miedo es que el cuerpo de su hermano aparezca en el río, más que miedo de que esté muerto parece tener miedo de que los peritos manipulen la prueba en el momento de la autopsia para ocultar el hecho.

Quizás no quiere que aparezca de esa forma porque no coincidiría con el reclamo que enarboló el sector más duro detrás de esta causa: que lo devuelva la gendarmería. El problema de esa posición, en sus múltiples versiones, es que detrás del “vivo lo llevaron, vivo lo queremos” no hay ningún otro escenario posible. Para ellos no existe la posibilidad de que se haya marchado a Chile, que se haya ahogado cruzando el río o que haya desaparecido voluntariamente.

Supongamos que aparece con vida, sano y salvo. ¿Sería creíble la versión de la abducción y castigo por parte del Estado? ¿Mantendría él esa posición para sostener el relato o la negaría en el caso de no ser cierta? Además, ¿cómo aparecería? ¿iría caminando a un móvil televisivo? ¿o se presentaría en una marcha? ¿y si lo encuentran las fuerzas de seguridad en un operativo? ¿Lo considerarían armado o legítimo?

Nos hemos concentrado tanto en preguntar por su paradero que no sabemos qué va a pasar si aparece. Aunque no sepamos qué puede pasar en términos sociales, quizás podamos arriesgar algo en términos políticos. No hay que subestimar el impacto de las desapariciones y reapariciones: ¿o ya nadie se acuerda de las apariciones que en 1987 (la dirigente radical Shirley Dadone de Unzueeta) derrumbaron las aspiraciones a gobernador de De la Sota (que había arma do la campaña con un canarito preso de una jaula) y consagraron a Angeloz?.

Si Maldonado aparece antes de las elecciones (en el estado que sea) le va a sumar puntos al oficialismo. Por triste que suene, a la inversa de lo que le sucedió al kirchnerismo con el caso Nisman, difícilmente la gente le atribuya responsabilidades al gobierno.